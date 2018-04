Cristina: "El neoliberalismo de Temer y Macri va a fracasar irremediablemente"

La senadora nacional de Unidad Ciudadana Cristina de Kirchner cuestionó el nivel de endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri, fustigó a los funcionarios públicos que poseen empresas o cuentas offshore y vaticinó un supuesto "fracaso" de los gobiernos neoliberales en la región.



"El neoliberalismo de (Michel) Temer y Macri va a fracasar necesariamente, y no depende de que Macri o Temer sean más o menos virtuoso en la aplicación de políticas neoliberales, las que van a fracasar son las políticas neoliberales, independientemente que sea Macri o un Premio Nobel el que las aplique", afirmó durante una entrevista realizada por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa para la cadena rusa RT.



"El neoliberalismo convenció a todos que era el mejor del mundo, pero cuando quieren consumir no los dejan. Tenemos que pensar seriamente desde el espacio nacional y popular en qué va a venir después de esto, porque esto fracasa irremediablemente, no tengo dudas", insistió la expresidente.



Durante un extenso reportaje, Cristina enfocó su análisis en las formas de gobierno actuales en América Latina. "Estamos discutiendo en un sistema que data de más de 200 años, muy viejo, y que cada vez da menos respuestas y que nadie se anima cuestionar, (aunque) sí cuestionan a los dirigentes políticos", expresó.



"Lo formidable de la coartada de los grandes poderes económicos no es que fracasa el modelo económico, sino los dirigentes que lo ponen en marcha. Acá hay una discusión si hay que ser o no gradualista en el ajuste", sostuvo. "Van a fracasar porque es un sistema condenado al fracaso, pero no porque aplicaron el neoliberalismo y la ortodoxia liberal, sino porque no hicieron las cosas como las tenían que hacer", enfatizó.



En esa línea, la legisladora dijo que los gobiernos neoliberales está de regreso en la región porque utilizan un "fenómeno muy moderno, de esta época": los medios de comunicación y las redes sociales. "Sumaron el aparatado mediático, el judicial, las redes sociales, donde hay una evidente manipulación electoral, y todo vinculado a un creciente individualismo", indicó, y detalló que la redes ubican al "hombre solo frene a una computadora, en un ejercicio de tanta libertad que finalmente termina preso de la máquina que le informa, sin capacidad de poder distinguir qué es cierto de lo que no lo es".



"Si estás frente a tu Ipad estás recibiendo información y no sabes qué es cierto podes sentirte muy libre porque crees que podes acceder a todo el conocimiento, pero es mentira. Está demostrado que a través de algoritmos, de sistemas muy sofisticados, que pueden ser manejados por agencias de seguridad y organismos de inteligencia, puede ser que a vos te va a llegar lo que tu perfil psicológico, de gustos, de preferencias, demandes, y pueden manipularte", consideró. Y agregó: "Estamos en un momento muy complejo donde las viejas categorías de pensamientos no alcanzan. Lo que sí sigue siendo una categoría es lo nacional y popular, por eso tengo grandes expectativas con nuestra región y la forma de encaminar las cosas y las experiencias que hemos tenido".



A modo de autocrítica, la exmandataria aseguró que el modelo neoliberal avanzó en los gobiernos populares del continente porque no se logró "dominar" la cuestión cultural. "Este nuevo neoliberalismo ha explorado todo muy bien, con las redes y las fakenews, e investigado el pensamiento de la gente, y lograron convencer a franjas importantes de nuestra sociedad de que el progreso que tuvieron se debió a su esfuerzo individual y no por el proyecto político económico y social que gobernaba tu país", sostuvo, y dio como ejemplo la compra de un auto o una casa, viajar o que un hijo vaya a la universidad.



"Es más, se encargaron de mostrarte las cosas que dijeron que no se habían hecho bien y convencieron a mucha gente de que el progreso que tuvieron estaba totalmente separado del movimiento político. Convencieron a millones de trabajadores, que se habían convertido en obreros, con empleo en blanco en una fábrica, con un buen salario, que el impuesto que se cobraba a los altos ingresos se lo llevaban los vagos, los que no trabajaba, los sujetos de políticas sociales y dividieron la base social popular, añadió la senadora al defender el Impuesto a las Ganancias durante su gestión.



En el diálogo con Correa, la exjefa de Estado aseguró que en este contexto surgió un nuevo sistema de gobierno que puede "administrar" eficaz y eficiente el conflicto social. "Hoy el neoliberalismo encontró la coartada perfecta: se sigue aplicando el sistema neoliberal económico y se culpa a la política y los políticos del fracaso de los gobiernos", señaló, y remarcó que desde los medios y las redes se instaló la idea de la necesidad de CEO's o gerentes al frente de los países. "Cómo no van a ser buenos gobernando, si gobernaron su empresas y además como tienen mucha plata no van a robar, o son ricos hay que votarlos porque no van a robar", parafraseó con ironía.



"Y además te dicen que las offshore no son malas, pero nadie que tenga una offshore es legal, como mínimo es para evasión fiscal, ¿por qué se van del país a un paraíso fiscal? Porque no pagan impuestos y porque no declaraste la plata. Si la tenés declarada tenés que pagar impuestos igual. La offshore es profundamente ilegal", subrayó, y dijo que esas empresas pueden utilizarse para lavar y ocultar dinero de la corrupción, la trata de personas, la venta de armas o el narcotráfico.



Al repasar las gestiones kirchneristas, recordó que al llegar al poder la Argentina debía el 166% del PBI y tenía la deuda soberana defaulteada más importante del mundo. "Cuando me fui el 9 de diciembre del 2015 dejé al país con uno de los niveles de deuda más bajos de la historia: 13% en moneda dura del PBI y hoy han más que duplicando la deuda externa, porque se financian con eso", mencionó.