Periodistas, abogados y médicos exponen en la tercera audiencia sobre despenalización del aborto

La Cámara de Diputados retomó este martes el debate en comisión de los proyectos que buscan despenalizar el aborto, en la tercera jornada de discusión, en la que exponen en primer término médicos, especialistas y abogados en contra de legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14, mientras que por la tarde lo hacen periodistas, actrices y dirigentes políticos que están a favor de la propuesta.



Al abrir la audiencia, el presidente de la comisión de Legislación General, el diputado del PRO Daniel Lipovetzky, coordinador de los encuentros, recordó que las reuniones son "de carácter informativo y que no requieren quórum para celebrarse", y aclaró que "la actividad de la cámara continúa y por eso no todos los diputados pueden concurrir", al hacer referencia a la polémica por la ausencia de legisladores producidas sobre todo en el último plenario.







En primer término, el pediatra Rodolfo Keller consideró que la despenalización del aborto es "una incongruencia inadmisible por el derecho a vivir que todo ser humano tiene por el sólo hecho de existir" y juzgó como "una cobardía desde la postura de un adulto terminar con un niño".



"Una madre en estado de confusión ante la noticia de un embarazo no deseado debe recibir apoyo enfocado a llevar adelante su problema y no a deshacerse del mismo", indicó.



A su turno, el abogado Ricardo Bach de Chazal puso de relieve que "ninguno de los tratados suscriptos por nuestro país incluye al aborto voluntario como un derecho ni admite siquiera, indirectamente, que su práctica sea promovida o aconsejada por sus órganos de monitoreo".



En esa línea, sostuvo que ningún organismo se encuentra facultado para imponer, proponer ni sugerir que en Argentina se disponga la grave violación al derecho a la vida que supone la legalidad del aborto".



En tanto, la médica y doctora en ciencias jurídicas de la UCA Débora Rainieri aseguró que el embarazo "no es una enfermedad que debe ser curada con el aborto", al advertir que existe "una valoración peyorativa del estado de embarazo de la mujer".

Pidió asimismo considerar "el daño irreparable en la salud psíquica de la mujer después de un aborto" y agregó: "Los países donde existe la despenalización muestran ésto como un dato científico que no pueden desconocer".



Por su parte, el abogado y profesor de la UCA Juan Gregorio Navarro Floria hizo referencia a la objeción de conciencia y sostuvo que "la libertad de conciencia quedaría desfigurada si, al momento de una mujer que quiere obrar respecto a los listados de su conciencia se lo castiga por eso", al sostener que "se trata de un conflicto de derechos humanos" porque -dijo- "en la objeción de conciencia hay una oposición de derechos".



En tanto, el secretario de Salud de San Miguel, Pablo de la Torre, dijo que desde ese municipio "acompañamos la vida y tratamos de acompañar a la mujer antes, durante y después del embarazo", y advirtió que "el post aborto es desvastador: he visto sus secuelas psíquicas como depresión, intentos de suicidios y hasta recaídas de salud cercanas a la fecha del aborto".



Por la tarde, en tanto, expondrán a favor de la despenalización figuras mediáticas como las periodistas Débora Plager y Julia Mengolini, la actriz Muriel Santa Ana y el filósofo Darío Sztajnszrajber; la ex diputada nacional y parlamentaria del Mercosur María Luisa Storani; la coordinadora del movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), Raquel Vivanco; la abogada Natalia Volosin, y la ex senadora nacional María Eugenia Estenssoro, entre otros.