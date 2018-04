Horror en México: narcotraficantes asesinan y diluyen en ácido a tres estudiantes

Autoridades, universitarios y el cineasta Guillermo del Toro repudiaron este martes el asesinato de tres estudiantes de cine en el estado mexicano de Jalisco, en el oeste del país, después de que la Fiscalía estatal confirmara sus muertes a manos de un cártel del narcotráfico.



"Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. Tres estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El 'porqué' es impensable, el 'cómo' es aterrador", escribió en Twitter Del Toro, nacido en Guadalajara, capital de Jalisco.



Los tres jóvenes, Salomón Aceves Gastélum (25), Daniel Díaz (20) y Marco Ávalos (20), fueron vistos por última vez el 19 de marzo en el municipio de Tonalá, cuando fueron secuestrados por hombres armados que se hicieron pasar por agentes de la fiscalía. Los estudiantes habían estado trabajando en un cortometraje y regresaban por carretera hacia Guadalajara cuando se los llevaron a la fuerza.



La fiscalía de Jalisco informó el lunes, tras un mes de investigaciones, que todos los indicios recogidos apuntan a que los jóvenes, dos de 20 años y uno de 25, fueron torturados, asesinados y luego disueltos en ácido por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que los confundió con miembros de un grupo rival.



Las conclusiones provocaron que más de un centenar de universitarios protestaran de forma pacífica la noche del lunes frente a la residencia del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Vestidos de negro, los jóvenes colocaron velas y fotografías de sus compañeros asesinados.



Desde allí, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) convocó a una manifestación para el jueves en Guadalajara, donde exigirán un alto a la violencia.



"Vamos a hacer un llamado a nivel nacional a todas las autoridades a que esta barbarie tiene que parar, no podemos seguir aceptando miles de desaparecidos", dijo el presidente de la Federación, Jesús Medina.



"No son solamente tres estudiantes, en Jalisco son miles las y los desaparecidos que no se buscan, que no sabemos dónde están. Por eso y por la falta de garantías de un Estado fallido salimos a marchar", indicó un comunicado.



Sandoval, por su parte, dijo que la investigación realizada es sólida y que no se ha cerrado, sino que continúan las indagaciones. Asimismo, calificó el caso como una "historia de terror".



El gobernador informó que la tía de uno de los jóvenes ha sido detenida por presunto lavado de dinero. De acuerdo con la fiscalía, los estudiantes hacían sus trabajos universitarios en una casa en Tonalá -propiedad de la tía-, que estaba ligada a un miembro del cártel Nueva Plaza, enemigo del CJNG.



Los jóvenes no sabían que la vivienda era vigilada por el CJNG ni de los supuestos nexos de su familiar, por lo que fueron confundidos con miembros del cártel Nueva Plaza.



El fiscal de Jalisco, Raúl Sánchez, dijo que dos presuntos miembros del CGNJ fueron detenidos por el caso y que todavía hay ocho personas por detener.