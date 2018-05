Gobierno vetará proyectos para frenar suba de tarifas que no tengan sustento fiscal

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó que el Gobierno tiene decidido vetar cualquier proyecto opositor que intente poner un freno a la suba de tarifas sin que tenga viabilidad desde el punto de vista fiscal, y advirtió que ese será el destino del que se discutirá hoy en Diputados si no se le hacen modificaciones.



"El dictamen de la oposición es inviable en términos fiscales; es una gran irresponsabilidad. Y si sale así, terminará siendo vetado", afirmó Peña en declaraciones a radio La Red. Y agregó: "No queremos que haya espacio para una demagogia de este tipo que ponga en peligro la posibilidad de desarrollo que necesitamos los argentinos".



Fuentes oficiales deslizaron a ámbito.com que el Gobierno está dispuesto a "analizar" una propuesta alternativa, siempre y cuando "cierre fiscalmente".



Hoy, los diputados de la oposición intentarán lograr dictamen favorable de la propuesta contra la suba de tarifas de servicios públicos en la comisión de Presupuesto y Hacienda, para que el proyecto pueda finalmente ser tratado en el recinto.



Luego de que el oficialismo lograra trabar el debate dos veces consecutivas, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina, citó a una reunión para este miércoles a las 14.



La iniciativa de diputados peronistas y massistas implica la posibilidad de retrotraer las tarifas de servicios públicos a diciembre pasado, mientras contempla la actualización de las facturas según el índice salarial, entre otros puntos.



La semana pasada, la oposición en la Cámara de Diputados no había conseguido habilitar el tratamiento en sesión especial de los proyectos que limitan los aumentos, aunque habían expuesto sus propuestas ante el cuerpo.



Anteriormente, los legisladores habían fracasado en su intento de realizar el debate al no conseguir por un voto el quórum necesario.



Este lunes, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) analizó qué sucedería si se aplicara un incremento en las tarifas al ritmo de la inflación, como plantea una de las iniciativas, y estimó que ello "tendría un costo fiscal de 0,7% del PIB".



En ese sentido, advirtió que sería equivalente "al esfuerzo fiscal requerido para cumplir la meta de déficit primario del 3,2% del PIB".



Argumentó, de ese modo, que "si los costos suben al ritmo de la inflación, pero el Gobierno decide que los precios lo hagan a menor velocidad, aparece la necesidad de subsidiar la diferencia".



"Este subsidio es una transferencia al consumidor o al productor, significando un gasto público", apuntó.