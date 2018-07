Odebrecht: Argentina acordó con Brasil y tendrá acceso a las pruebas de "arrepentidos"

El Ministerio Público de Brasil anunció que alcanzó un acuerdo con la Procuración General de la Argentina para entregar la información aportada en su país por los "arrepentidos" de las coimas de Odebrecht en el marco de la operación Lava Jato.



El acuerdo de cooperación judicial establece que los tribunales argentinos "pasan a aceptar las delaciones premiadas y acuerdos de lenidad firmados en Brasil en el ámbito de la Lava Jato", informó la Fiscalía General de Brasil en un comunicado, en alusión a un último encuentro bilateral desarrollado el pasado viernes con funcionarios argentinos.



Esto significa que, a partir del aporte de dicha información, habrá por parte del sistema judicial argentino la renuncia a utilizar ese material para acusar a los arrepentidos, así como también a llevar cualquier acción administrativa o bien civil.



En la Procuración General argentina, en tanto, se mostraron sorprendidos al ser consultados por NA por la difusión del acuerdo y aseguraron que, si bien las negociaciones están avanzadas, el documento final recién se firmará oficialmente dentro de "dos semanas".



"El diálogo bilateral que se viene llevando a cabo implicaría un compromiso para las autoridades locales de no utilizar la información voluntariamente aportada por los colaboradores en Brasil en su contra, en las causas que tramitan en la Argentina", indicó en un comunicado el organismo local, que dirige interinamente Eduardo Casal.



Sucede que varios casos relativos a las coimas pagadas por la empresa Odebrecht se tramitan en la Argentina y, con las informaciones y pruebas proporcionadas por Brasil, será posible por primera vez acusar a ex funcionarios y empresarios implicados en irregularidades.



En este sentido, el Ministerio Público argentino remarcó que "debe tenerse presente que el trabajo que se viene llevando a cabo es una tarea delicada, ya que se busca garantizar que el compromiso a firmarse se adecúe a los marcos jurídicos de cada país y a los convenios internacionales que ambas partes han suscrito".



"Pero, al mismo tiempo se deben respetar los marcos de los acuerdos de colaboración o lenidad celebrados en Brasil, a la vez que resulta indispensable prevenir que el intercambio de información que se ofrece no impida o entorpezca otras acciones que puedan ejercerse en el país", destacó.



Y, en alusión a la última cumbre bilateral del viernes, agregó que "como resultado de este encuentro la mesa de trabajo ha consensuado alternativas de máxima y de mínima para, en caso de contar con el visto bueno de las respectivas autoridades, transmitir la posición formal nacional al Ministerio Público brasileño".



El Ministerio Público Federal de Brasil indicó sin embargo que la firma del documento efectivamente ocurrió el viernes pasado y que se produjo luego de intensas negociaciones en los últimos seis meses para alcanzar un "entendimiento común" sobre los términos de la cooperación jurídica.



Precisó además que la Argentina estaba "resistente" a conceder inmunidad a los delatores a cambio de las informaciones, "pero ese punto fue superado gracias a las gestiones de la Secretaría de Cooperación Internacional (SCI) del Ministerio Público Federal de Brasil, a cargo de Cristina Romanó.



"Después de un largo trabajo de negociación y diálogo entre SCI y autoridades argentinas logramos llegar a un acuerdo para que las delaciones que involucren corrupción en Argentina puedan estar disponibles a los fiscales de allí. Se trata de un enorme avance en la relación de cooperación jurídica internacional entre los dos países y un gran paso en la lucha contra la corrupción", destacó Romanó y agregó que el acuerdo busca "proteger" a los colaboradores y el contenido de los acuerdos celebrados en Brasil.



De acuerdo con la información de SCI, ese mismo tipo de término de compromiso para el envío de información sobre las declaraciones de los arrepentidos de Odebrecht ya firmó Brasil con Suiza, Noruega y los Países Bajos, mientras que el único país que no ha aceptado oficialmente la denuncia parte de Brasil fue Portugal.



De todos modos, por contener datos "confidenciales", el texto del acuerdo firmado con la Argentina y sus condiciones no podrá ser divulgado.



En el encuentro del viernes participaron representantes del Ministerio Público Fiscal, la Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.



En la Argentina, la información permitiría avanzar en varias causas judiciales contra ex funcionarios del kirchnerismo, como la de los presuntos sobreprecios y sobornos por la obra del soterramiento del tren Sarmiento; otra por obras de AySA en plantas potabilizadoras de Tigre y Berazategui; y aquella en la que intervino Odebrecht para la ampliación de gasoductos Norte y Sur.