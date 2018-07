La explicación de Jorge Macri por el origen de fondos de la campaña electoral: "Hubo gente que aportó y después se olvidó"

A semanas de conocerse gracias a una investigación periodística de El Destape que se habría producido una falsificación en los nombres de quienes aportaron dinero a la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, continúan las repercusiones.



Esta vez, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, fue quien se refirió al tema brindando una polémica argumentación: "Hay mucho desorden; gente que dice que aportó y después se olvidó, o gente a la que por ahí le usaron el nombre".



El primo del presidente Mauricio Macri aseguró que no descarta ninguna hipótesis y remarcó: "El sistema es básicamente malo".



El miércoles, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció que le pidió la renuncia a la contadora general de la Provincia, María Fernanda Inza, ante las denuncias por supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de Cambiemos.



"Le he pedido en el día de hoy la renuncia a la contadora general, María Fernanda Inza, a cargo de Contaduría General de la Provincia", afirmó Vidal en conferencia de prensa, al volver a referirse a las acusaciones sobre aportantes falsos para la campaña del oficialismo.



La mandataria provincial afirmó que "confía" en Inza, que también es tesorera del PRO bonaerense, pero le pidió la renuncia "preventivamente".



"La conozco. Hace muchos años que trabaja conmigo. Confío en ella y no tengo elementos que demuestren su involucramiento en este caso. Le pedí la renuncia preventivamente para demostrar que no somos todos lo mismo", subrayó Vidal.