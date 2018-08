Educación Pública, laica y gratuita es un Derecho y el crecimiento de un País.

Por Juan Pablo Chiesa (*).-



La Universidad Pública y gratuita es, por excelencia académica, pilar fundamental para el desarrollo y crecimiento de un país. Hoy en Argentina, hay 57 universidades en donde no se dictan clases por falta de presupuesto por culpa de un Gobierno inoperante e inocuo en la toma de decisiones políticas y económicas.



El Ministerio de Educación de la Nación, luego de no abrir paritarias desde mayo de este año, convoco en agosto al Gremio Docentes Universitarios para fijar, nuevamente, paritarias salariales. El primer llamado fue en mayo de este año donde se pactó un 5% bajo el rotulo de "A cuenta de Futuros Aumentos". Y, desde ese entonces, no hubo más llamados a paritarias por parte del Gobierno.



La nueva propuesta, hace unos días, del Ministerio de Educación es del 15%, contando el 5% ya otorgado, en resumen, ofreció esta semana el 10% en agosto de 2018 (en plena emergencia económica) y con la caída del salario real y la total pérdida del poder adquisitivo a más de 10% a la baja sobre las paritarias más altas de la Argentina que fueron del 25%.



EL ofrecimiento del Gobierno es del 10% en dos cuotas, en agosto el 4% y en octubre el 6%. ¡10% de aumento a la educación que forma el país! La "oferta" fue rechazada, categóricamente, por los gremios docentes universitarios.



La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) es la entidad gremial que aloja a más del 45% de los docentes e investigadores de la Argentina. Así mismo, impulsó durante más de 20 años el Convenio Colectivo de Trabajo de la Docencia Universitaria. Desde entonces lidia por su plena vigencia y desarrollo.



Además, la Federación es un actor fundamental en la negociación paritaria para definir el piso salarial a nivel nacional, la formación docente, las condiciones y ambientes de trabajo, y los derechos de los trabajadores de la educación universitaria.



En tanto, el Gremio Docente de la UBA (FEDUBA) tiene el compromiso y el desafío de ser protagonista, junto a la Federación, en la resolución de la crisis de la Universidad en Argentina y, avanzar hacia el beneficio de la Educación pública, laica y gratuita con total independencia económica y plena autonomía política y justicia social.



Ambas entidades gremiales, alojan a los docentes universitarios del país, están en estrecha sintonía en contra del deterioro del salario docente universitario y de las medidas tomadas por el Gobierno de Mauricio Macri en contra de las Universidad Pública y gratuita.



Un país que pretende brindar a sus habitantes una vida digna debe ofrecerle acceso a una educación pública superior de calidad y acorde con los requerimientos de la sociedad moderna. Ya no alcanza con formar los profesionales requeridos por el sector productivo. Es indispensable también el desarrollo de programas en materia de investigación, capacitación y tecnología, indispensables para avanzar en la reducción radical de la pobreza y la separación social provocada por la grieta en la división de clases sociales que estamos padeciendo, en virtud, de las políticas adoptadas los últimos meses por el gobierno de turno.



Al parecer, padecemos de un total desconocimiento social y de falta de calle por nuestros gobernantes que no dan en la tecla en las toma de decisiones políticas y modelos económicos en una sociedad en estado de Emergencia económica, social y política.



La noción de universidad pública, laica, gratuita y moderna está asociada al pensamiento empírico y a los descubrimientos científicos que llegaron tras la revolución industrial comenzada en el siglo XVIII.



La universidad es una institución de enseñanza superior formada por diversas facultades o casas de altos estudios.



Defender la universidad pública; el salario, las condiciones de trabajo, la formación y la carrera docente; la permanencia y egreso de los estudiantes en la educación superior; la ciencia y la tecnología; y la vinculación con la sociedad deben ser las preocupaciones del Estado para impulsar el desarrollo nacional y regional.



El brutal ajuste presupuestario a las universidades o como dice el Gobierno "recorte presupuestario" propuesto por la administración de Mauricio Macri destruye lo más preciado que hace digna una Nación: "Las Universidades Publicas", la educación superior en Argentina.



Las universidades nacionales se declararon en emergencia en virtud de la propuesta del Gobierno en pretender pactar una paritaria salarial del 15% con pronósticos inflacionarios del 35%.



Parecería no entenderse la naturaleza conceptual del termino paritarias: "Entiéndase como el encuentro de partes para una justa composición de intereses". El Gobierno no vela por los intereses de los trabajadores, mucho menos de los docentes, desde el sencillo razonamiento que ofrece un 15% de aumento salarial cuando, los economistas más ajados del país ya diagnostica el 35% de inflación para diciembre de este año.



El salario real de un docente esta 20% debajo de los índices de precios. Tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en la Provincia de Buenos Aires, tenemos una ley de paritarias por cada distrito que no entiende la equidad de este concepto.



Cada vez hay menos empresas y menos emprendimientos tecnológicos. Lo que estamos viviendo es una política feroz de ahogo fiscal y de ajuste a los salarios por culpa de un modelo de proyecto político que no sostiene este sistema.



Desde los gremios docentes, se espera, el día 30 de agosto una marcha universitaria a Pizzurno por aumento salarial y mayor presupuesto.



Las exigencias de la CONADU son el 30% de paritarias salariales con cláusula gatillo. De lograr esta cláusula, sería el segundo gremio del país en lograr el gatillo en una clausula, en contra de la revisión de todos los gremios obligados a ratificar.



Los gremios que pactaron con cláusula de revisión, casi todos, no podrán pactar nuevos aumentos si la inflación supera la suba salarial acordada inicialmente. A esta altura, todos los gremios están con paritarias por debajo de la inflación que el Gobierno no sabe controlar.



El presupuesto inicial para las universidades nacionales en 2018 fue de $95 mil millones, un 26% más que lo presupuestado inicialmente en 2017.



La evolución histórica del salario docente universitario en términos reales fue del 2016 a 2018 del 18%. Cuando en términos anuales en comparación a los índices inflacionarios, no creció en 2017 en términos reales, es decir, el presupuesto 2017 fue menor que el actual y el salario docente en términos históricos anuales no creció. Y lo más triste es que, este año, el salario real a términos históricos incremento solo el 6%.



Con estos índices y estas medidas o sistema político no creo que podamos salir adelante cuando no hacemos foco en la educación del país. Sin educación no hay futuro posible o un futuro digno.



(*) Abogado y doctrinario laboralista.