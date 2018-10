Carrió volvió a desafiar a Macri: "Quiero la destitución de Garavano por juicio político"

En el marco de un momento tenso en la relación entre el presidente Mauricio Macri y su social política, Elisa Carrió, ambos se mostraron juntos durante el lanzamiento de Argentina Exporta, un programa destinado a promover las exportaciones. El encuentro tiene lugar luego de que la diputada dijera que había "perdido la confianza" en el primer mandatario tras los despidos en AFIP.



La diputada fue la encargada de hacer la apertura del acto que se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner (CCK), desde donde una vez más pidió al primer mandatario que "saque" al Ministro de Justicia Germán Garavano de su Gabinete.



Ovacionada por un público de empresarios, Carrió dijo que en el país hay "cartelización y monopolios inadmisibles" que manejan los precios, y anticipó que ese será su "próximo objetivo", lo que le costará "pelear con otros sectores".



"Ahí vamos a tener otros problemas, ya no con el Presidente sino con otros. Así me permite amigarme con el Presidente ahora cuando me lo saque a Garavano", afirmó Carrió despertando los plausos del público congregado en la Ballena Azul.



Al finalizar el acto, y consultado sobre las declaraciones de la diputada, el ministro de la Producción Dante Sica evitó pronunciarse sobre el pedido al presidente, y se limitó a sostener que esas "son palabras de la diputada".



No obstante, la socia política de Cambiemos salió a dar explicaciones en Radio La Red acerca de sus explosivas declaraciones, y aclaró que no le pidió a Macri la renuncia del ministro de Justicia.



"Yo no le pedía el Presidente que le pida la renuncia, yo le pido la destitución por juicio político", aclaró. "Es la facultad que tiene un parlamentario. No pretender ejercer las funciones del Presidente, pero sí las propias", subrayó.