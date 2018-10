Como a Gallardo, sancionaron a Guillermo y no podrá dirigir a Boca ante Palmeiras

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, no dirigirá al equipo mañana ante Palmeiras, en San Pablo, en una de las semifinales de la Copa Libertadores de América, debido a que retrasó su ingreso al campo de juego en el partido de ida y fue sancionado por la Conmebol.



La Conmebol emitió un comunicado en el que informó que Guillermo deberá abonar una multa de u$s 23.000 y que no podrá estar en el banco de suplentes ni dar indicaciones debido a que retrasó su salida junto al equipo en el partido de ida, que Boca ganó por 2-0 el miércoles de la semana pasada en "La Bombonera".



Boca será dirigido por el ayudante de campo, el otro mellizo, Gustavo Barros Schelotto, quien ya se hizo cargo de la función de su hermano en varias ocasiones, la última de ellas en el partido de octavos de final de la Copa Libertadores que el equipo xeneize le ganó en Asunción a Libertad por 4-2.



La situación de Guillermo es idéntica a la de Marcelo Gallardo, quien también fue sancionado por la Conmebol por el mismo motivo y no dirigirá a River en su visita a Gremio, por la otra semifinal de la Libertadores, que se jugará en Porto Alegre.