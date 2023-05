A pesar de la foto de unidad, el PRO sigue sin encontrar la solución para las candidaturas comunales

“No sé si este es el año para encarar esa responsabilidad. La política no es una carrera de cargos, uno no siempre debe ser candidato a algo”. Hay quienes aseguran que podría intentar reacomodarse como titular del PRO.

Y, como suele ocurrir, por un efecto derrame, la indefinición de arriba impacta de lleno en la provincia de Buenos Aires y también en los distritos, donde los intendentes claman por definiciones urgentes sobre cómo serán las elecciones locales.

Sucede que, más allá de lo que pase en el camino hacia el sillón de Rivadavia, el reordenamiento provincial avanza de manera natural: con Ritondo cerca de Bullrich y la novedad de un pacto con Jorge Macri que no es menor teniendo en cuenta que el precandidato a jefe de Gobierno porteño tiene una fuerte incidencia bonaerense por su rol como presidente del partido. Además, cuatro de los 22 intendentes que tiene el PRO en el territorio que hoy gobierna Axel Kicillof le responden directamente.

Eso sí. Todos los jefes comunales coinciden en la necesidad de cerrar los distritos propios y que no haya internas para no llegar debilitados. La lectura no es la misma para todos. Hay quienes consideran que es la mejor manera de sumar músculo. Pero la preocupación es concreta. Jefes comunales como Héctor Gay (Bahía Blanca) y Ezequiel Galli (Olavarría) se mostraron claro en la necesidad de no salir a dar una disputa interna. El resto, espera, no quieren mostrar las cartas.

“Corremos el riesgo de que Milei se lleve con la boleta completa votos para candidatos que ni siquiera tienen presencia local. Tenemos que acomodar las candidaturas. Con la X, la Y, la V o la que sea. Pero ordenar”, le dice a Ámbito un intendente amarillo.

Acuerdos

Es que la mirada está puesta más arriba y se salta la Provincia donde hay quienes sostienen que Santilli y Ritondo podrían terminar juntos. Después de todo se trata de dos amigos que tienen un acuerdo tácito de no agresión. Y así, pese a que en las bases, la distancia existe, todavía no hay mayores definiciones de cómo seguirán transitando un camino que cada vez tiene menos días rumbo al 24 de junio, fecha límite para el cierre de listas.

Cabe recordar que Juntos le dio la bienvenida al diputado libertario, José Luis Espert, para que compita desde adentro en una eventual PASO. Sin embargo, ahora dice que podría disputar la presidencia en un claro intento de traccionar votos de la derecha hacia adentro de la principal coalición opositora.

El anuncio de la llegada de Espert se daría hoy como parte de un claro intento de seguir sumando representaciones en un momento en el que La Libertad Avanza crece en las encuestas.

Desde el otro lado de la balanza ideológica, Margarita Stolbizer (líder del GEN) pidió que la ampliación de Juntos “no sólo sea hacia la derecha”. Y dejó en claro su apoyo a Larreta.