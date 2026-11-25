El Ejército de EEUU detonó explosivos tóxicos en Iowa y reavivó la preocupación ambiental + Agregar ámbito en









La operación se realizó para eliminar un arsenal que se había vuelto inestable y podía provocar una explosión accidental. El procedimiento incluyó casi cinco toneladas de compuestos químicos y despertó inquietud entre los vecinos por una posible contaminación del aire y el suelo.

El Ejército estadounidense destruyó cerca de cinco toneladas de explosivos deteriorados en una planta militar de Iowa, bajo un operativo especial para reducir el riesgo de contaminación por plomo.

El Ejército de Estados Unidos realizó una detonación controlada de materiales explosivos tóxicos en una instalación militar de Iowa, ante el riesgo de que las sustancias provocaran una explosión accidental. El operativo involucró cerca de cinco toneladas de compuestos utilizados para fabricar bombas, que se habían deteriorado con el paso del tiempo y podían volverse peligrosos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El procedimiento se llevó a cabo en la planta de municiones del Ejército ubicada en Middletown e incluyó todas las reservas nacionales de azida de plomo. Según explicaron las autoridades, los materiales se habían vuelto inestables y podían explotar de manera inesperada, especialmente debido a las bajas temperaturas. Por ese motivo, decidieron destruirlos mediante una detonación planificada.

La operación generó preocupación entre los habitantes de las zonas cercanas por la posibilidad de que se liberaran sustancias contaminantes. Antes del procedimiento, el Ejército difundió un video en el que explicó las medidas de seguridad que se utilizarían para reducir el impacto de la explosión y evitar que los residuos se dispersaran.

El operativo contó con autorización judicial y se realizó con distintas medidas de protección. Entre ellas, se colocaron barreras de arena alrededor de los búnkeres y se utilizaron geles y espumas especiales para absorber el polvo con plomo que pudiera liberarse durante la detonación.

El Ejército de Estados Unidos detonó cerca de cinco toneladas de explosivos deteriorados en una planta militar de Middletown, Iowa, para evitar una posible explosión accidental. Recomendaron evacuar por riesgo de contaminación con plomo Uno de los principales temores era la formación de una nube de partículas tóxicas que pudiera desplazarse por el viento. Los responsables del procedimiento estimaron que las corrientes de aire podrían llevarla hacia el suroeste, en dirección a Misuri, y alejarla de Burlington y del río Misisipi.

Sin embargo, las medidas de seguridad no eliminaban por completo el riesgo para las zonas rurales cercanas. Cientos de viviendas y establecimientos agrícolas podían quedar expuestos al polvo contaminado con plomo, un metal que puede causar daños a la salud incluso en cantidades pequeñas. Los niños y las mujeres embarazadas son especialmente vulnerables a sus efectos. Las autoridades recomendaron evacuar a las personas que vivieran a menos de ocho kilómetros del lugar de la detonación. La medida buscó evitar que los residentes respiraran el polvo que pudiera quedar suspendido en el aire después de la explosión.