Crece el listado de gobernadores que aplicarán el serrucho en los gastos de la política

El peronista Jalil juró el sábado de la semana pasada por segunda vez al frente de la gobernación catamarqueña y este miércoles anunció una reducción de cargos de jerarquía en distintas áreas del Poder Ejecutivo. En la mayoría de los casos se traducirá en fusiones de reparticiones, acordadas en un proyecto de ley con diputados provinciales oficialistas, durante una reunión en la Casa de Gobierno. "De acuerdo a nuestros cálculos, se prescindirá de entre 150 y 200 nombramientos de elevadas categorías. Se avecinan tiempos en los que no podemos movernos ni un milímetro de lo presupuestado, por lo que agradezco el apoyo al proyecto de ponerle fin a las reelecciones indefinidas y confirmamos que, como parte de las medidas de ahorro, reduciremos el 20% de la planta política del Ejecutivo", señaló Jalil. En el caso de San Juan, el radical Marcelo Orrego, que llegó a la gobernación de la mano de Juntos por el Cambio (JxC), informó un drástico achique que apunta a recortar el 30% de los cargos políticos y también tomó la decisión de invalidar las designaciones que efectuó su predecesor peronista Sergio Uñac, hasta 90 días previos al recambio. Además, revocó los nombramientos a planta permanente del personal que no haya cumplido los seis meses de antigüedad e indicó que no se renovarán los contratos de colaboración de servicios de los trabajadores temporarios. "Son alrededor de 2.000 empleados, cuyas remuneraciones implican un desembolso de $10.000 millones en un año, de acuerdo a los valores actuales", dijo.