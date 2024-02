Francos buscará en Salta reconstruir puentes con gobernadores de la Mesa del Litio

Luego de la actividad habría un encuentro de los jefes provinciales con Francos , en el que no estarían Villarruel ni Bullrich, con el objetivo de tender puentes, luego del fracaso en el Congreso del proyecto de ley ómnibus , por el que algunos mandatarios fueron tratados de "traidores" por la Casa Rosada, entre ellos, el salteño, Gustavo Sáenz , anfitrión mañana.

"Después de tanto destrato, es imposible un 'borrón y cuenta nueva' y hacer como si nada hubiera sucedido. Además, la palabra de Francos ya no tiene el peso de antes, el propio presidente Javier Milei lo desmintió en varias ocasiones, mientras sufrimos la sequía de recursos que están afectando las cuentas provinciales", sostuvo a este medio un operador de un jefe provincial del NOA que descartó ir al acto. Advirtió que esas diferencias no tienen que ver con Sáenz. Se supo este mediodía que para evitar roces, en la minicumbre no participaría la vicepresidenta Villarruel.