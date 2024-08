Gobierno de Jaldo reclama a Nación: "De $93.000 millones que acordó Tucumán para obras, enviaron $1.000 millones"

El ministro de Obras y Servicios Públicos de Tucumán, Santiago Yanotti, blanqueó que la Nación adeuda fondos que se comprometió a girar para el reinicio de obras públicas y que la reactivación que se puso en marcha es por cuenta y parte de recursos propios. Mientras tanto, generó malestar entre algunos gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) que La Rioja vaya a recibir fondos para finalizar la construcción de viviendas y entregar lotes con servicios, lo que aún no sucedió con los mandatarios dialoguistas. El Ministro de Obras Públicas de Santa Fe fue a Casa Rosada a reclamar obras pero retornó a su provincia con las manos vacías.

Con marchas y contramarchas, pese a los recortes en la coparticipación a las provincias, poda de recursos para obras de infraestructura, transporte público y educación, más retenciones de fondos de las cajas previsionales, el Gobierno logró la aprobación de la Ley Bases , que se mantenga con vida el mega DNU -la llave con le permitió aplicar sus primeras medidas- y el Pacto de Mayo , bajo la promesa a los gobernadores más cercanos de alimentar de nuevo las vías de financiamiento para la reactivación de la obra pública. Hubo desfile de mandatarios por el despacho del jefe de Gabinete, Guillermo Francos , para firmar acuerdos, lo que hizo suponer que el giro de partidas se agilizaría. Pero no sucedió.

El viernes de la semana pasada los mandatarios de JxC compartieron una videoconferencia en donde el tema excluyente fue redefinir su vínculo con Balcarce 50, a raíz de la mora del Gobierno en girar fondos. "La reunión existió y fue en esos términos" , confió a Ámbito una fuente cercana a uno de los gobernadores más activos de este espacio. La conclusión a la que llegaron es a que se haría llegar mensajes del malestar a Francos por varias vías, y si esta semana no había respuestas se pondría en la superficie este escenario, en momentos en los que el Gobierno necesita de apoyos por temas claves que se debatirán en el Congreso. Entre ello se encuentra la insistencia en el Senado en la reforma de movilidad jubilatoria, para el caso de que el presidente Javier Milei vete la norma de reciente aprobación. En la reunión virtual estuvieron Torres, Macri y Frigerio, Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Pateó el tablero

Esta semana, el que se hartó fue el peronista dialoguista Osvaldo Jaldo, de Tucumán, quien habilitó a que su ministro de Obras y Servicios Públicos, Santiago Yanotti, revelara que la Nación acordó el envío de $93.000 millones para el reinicio de obras públicas de distintas dimensiones pero "a la provincia llegaron menos de $1.000 millones hasta el momento".

También blanqueó que la puesta en marcha de obras viales, hídricas y otras vinculadas con la seguridad se está realizando con recursos provinciales. Aclaró el funcionario, de todos modos, que la semana pasada Jaldo estuvo en Buenos Aires para gestionar las partidas comprometidas. "No habría logrado en la Casa Rosada el resultado esperado y por eso permitió que Yanotti dijera lo que él todavía no puede, para no romper", reflexionó ante Ámbito un legislador oficialista.

"Hay un Estado nacional muy paralizado”

Quien visitó por novena vez la Casa Rosada desde enero fue Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de Santa Fe, que la semana pasada renovó sus gestiones para que la Nación ponga en marcha un plan de recuperación y mantenimiento de las rutas nacionales, en especial, las 11, 33 y 178, más otras obras de distinta naturaleza. Mantuvo un encuentro con el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, y el vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, Lisandro Catalán.

El funcionario retornó a su provincia con las manos vacías y en una entrevista reflexionó: "Hay un Estado nacional muy paralizado, sin inversión, sin fondos; por eso dejamos planteado una propuesta para que organicemos un esquema de reparación, a través de un sistema de concesión. Sin embargo no encontramos un plan de trabajo de parte de Nación". "Seguiremos viajando a Buenos Aires las veces que haga falta, porque los santafesinos necesitamos que el Gobierno nacional ponga en marcha las obras que responden a un plan de emergencia de mantenimiento vial", cerró en diálogo con La Capital.

En el zoom de gobernadores de JxC se abordó una decisión de la Casa Rosada que generó malestar entre los dialoguistas, hecha pública a través de la cuenta en X de La Libertad Avanza de La Rioja, unas horas antes de la reunión. "Tal como adelantó nuestro referente, el gobierno nacional firmó el convenio con la provincia para que lleguen los fondos", señaló el mensaje. Se trata de recursos para la provincia que gobierna el peronista Ricardo Quintela, uno de los más críticos de Milei, que se destinarán a la reactivación de la construcción de 1.527 viviendas, paralizada con un 25% de avance. La decisión había sido anticipada el 1 de agosto, también en X, por el titular de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem.

No es la primera vez que los gobernadores cercanos a la Casa Rosada mencionan a su par riojano en una reunión. En una de ellas, un jefe provincial aseveró que "nos tratan igual que a Quintela", para expresar su malestar por la falta de respuestas de la Nación. Esta vez, fue el riojano el beneficiado, para sorpresa de los cambiemistas.