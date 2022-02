Incendios: insuflan $4.000 M a Ambiente

Así, los fondos que serán destinados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que depende de la cartera a cargo de Cabandié, ascenderán a $ 6.700 millones totales este año, lo que incluye el financiamiento proveniente del fideicomiso creado con anterioridad para el manejo del fuego y compuesto por una alícuota del tres por mil de pólizas de seguro, con excepción de las del ramo de vida.

“Todos estos fondos permitirán fortalecer las necesidades del SNMF en la adopción de medidas que aseguren la atención del combate de los incendios y la prevención de nuevos focos. Cabe señalar el aumento presupuestario significativo que tuvo el SNMF con el cambio de gobierno, ya que en el 2019 -durante la gestión Macri- se ejecutaron fondos por menos de $200 millones”, dijo un comunicado del Ministerio de Ambiente

Cruce

El foco activo más preocupante de los últimos días es el de Corrientes. Y, en esa puja entre Casa Rosada y los distritos por el aporte de recusos, ayer Cabandié cuestionó al gobierno correntino del radical Gustavo Valdés por la falta de personal especializado.

“Los únicos que están combatiendo el fuego son brigadistas de la Nación”, dijo el ministro. Anteayer Ambiente envió 62 brigadistas, a los que se sumarán otros 10. Además, por medio del SNMF se enviaron cuatro aviones hidrantes, un camión autobomba, equipamiento y móviles de apoyo.

En ese contexto, Cabandié se quejó porque la provincia no cuenta con equipo propio y le recomendó a Valdés que “no haga política subestimando a la gente, ya que no se jode con lo ambiental”. En este punto aclaró que “desde la Reforma del 94 se establece que los recursos naturales son de las provincias. Los focos son de las provincias y las provincias deben abordarlos. La Nación está atenta y envía recursos”. Declaraciones similares le habían valido el mes pasado un cruce con la rionegrina Arabela Carreras, quien había señalado que Nación no podía desentenderse y comparó la gestión de Cabandié con la de María Julia Alsogaray durante el Gobierno de Carlos Menem.

“Que Valdés tome el ejemplo de Morales en Jujuy, que tiene un gran equipo forestal. Los radicales podrían copiar los buenos ejemplos”, sostuvo Cabandié.