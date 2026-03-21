La Pampa consolida un modelo de conectividad único en el país

El sistema además pretende bajar los costos de los servicios. También busca promover la actividad de cooperativas y pymes.

La provincia de La Pampa consolidó un esquema de conectividad considerado singular a nivel nacional , basado en la articulación entre el Estado provincial, cooperativas y pymes . Este modelo permitió sostener tarifas accesibles y ampliar la cobertura en todo el territorio .

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“Apuntamos a fortalecer un sistema de telecomunicaciones provincial que promueve la actividad de las cooperativas y de las pymes. Este acuerdo que nos fortalece, es en defensa de los pampeanos”, sostuvo el gobernador Sergio Ziliotto .

El esquema se apoya en la empresa estatal EMPATEL , que administra la mayor red de fibra óptica de la provincia. En este marco, la compañía firmó acuerdos con dos actores clave del sistema cooperativo: CPE y CORPICO.

Ambas entidades concentran cerca del 50% de los usuarios de internet en el territorio pampeano, lo que refuerza el peso del entramado cooperativo en la prestación del servicio.

“Tenemos una de las tarifas más bajas del país , sin letra chica, que llega a todos los pampeanos, y el 85% de la factura de internet queda en La Pampa, en mano de obra, en inversiones. Todavía podemos mejorar mucho más”, afirmó Ziliotto.

Qué busca el sistema en La Pampa

El desarrollo del sistema fue posible gracias a más de dos décadas de inversión y planificación pública. Actualmente, la provincia cuenta con 2202 kilómetros de red troncal de fibra óptica y 332 kilómetros adicionales en 22 redes de última milla.

Esta infraestructura, gestionada a nivel provincial, se pone al servicio de proveedores locales, lo que permite evitar posiciones dominantes de grandes empresas y sostener precios más competitivos tanto para hogares como para empresas.

El modelo pampeano combina regulación estatal con participación cooperativa, lo que favorece la distribución territorial del servicio y el arraigo económico local.

En la firma de los convenios también participaron el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, el presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta, el titular de la CPE, Manuel Simpson, y el presidente de CORPICO, Miguel Prieto.

Conectividad como política pública

La estrategia de La Pampa posicionó a la conectividad como un eje central del desarrollo, con un enfoque que priorizó la soberanía tecnológica, la inversión local y el acceso equitativo.

El resultado fue un sistema que no solo redujo costos, sino que también fortaleció el entramado productivo y social de la provincia, con una lógica que busca profundizarse en los próximos años.