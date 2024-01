Malestar en provincias tras la polémica por el impuesto PAÍS: "No hay interlocutores"

Ese mensaje, sumado a un retuit de Javier Milei a Joaquín De la Torre, quien habló en X de "bloque extorsión" para referirse a los legisladores que impulsan cambios en texto, terminó de subir la temperatura al máximo. Por estas horas, el click izquierdo del presidente pesa más que la palabra de cualquier funcionario.

El patrón, dicen, es siempre el mismo: las provincias llevan sus reclamos ante Francos, que se compromete/ a transmitírselos al presidente. Luego, muchos de ellos caen en saco roto "Todo termina chocando con Milei", apuntaron en el ámbito legislativo. "Al final, no se puede negociar nada con este Gobierno", agregó una fuente desde una provincia peronista.

Semejante desencuentro atentó contra el espíritu de la cumbre entre Nación y los legisladores, gobernadores y dirigentes de espacios dialoguistas, quienes, previamente, valoraron el tenor de las charlas y lo positivo de la reunión.

Martín Llaryora (Córdoba); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Marcelo Orrego (San Juan); Jorge Macri (Ciudad); Leandro Zdero (Chaco); e Ignacio Torres (Chubut) son los mandatarios que participaron de la jornada- Estuvieron, además, los vicegobernadores de Tucumán y Catamarca, ambas provincias administradas por el justicialismo.

Dentro de ese pelotón, los más activos fueron Frigerio y Macri, ambos del PRO. Francos, en tanto, estuvo acompañado por el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

El día después: las quejas de los espacios dialoguistas

Otro de los presentes fue el diputado Nicolás Massot, integrante del bloque que comanda Miguel Pichetto. Este martes, en diálogo con Radio con Vos, comentó: "Planteamos que había que coparticipar entre las provincias lo que se recaude por el impuesto PAIS y nos dijeron (el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el ministro del Interior, Guillermo Francos) que les mandemos un escrito y lo conversábamos mañana".

Massot incluso dio un paso más y habló de "desautorización" por parte de la Casa Rosada para con Francos. "Nos dijeron una cosa y por Twitter nos dijeron otra. Lo de coparticipar el impuesto PAIS era algo que habíamos hablado entre las 40 personas que estuvimos en el CFI. Lo podemos atestiguar. Así, es realmente muy difícil avanzar", protestó.

Pichetto, en tanto, cargó contra los modos del oficialismo. "Sería bueno que comunicaran, no que respondan por Twitter", dijo a Radio 10. Más punzantes se mostraron en una provincia de JxC que formó parte del cónclave: "Los interlocutores en este Gobierno no existen". "Tenés que ir, explicar y después volver a explicar. Es difícil, no te dejan margen", protestaron.

Hoy me reuní con los Diputados Nacionales de Entre Ríos por el debate de la Ley Bases. Los legisladores de mi provincia van a estar mañana en la sesión y van a acompañar. Tenemos que lograr entre todos los consensos necesarios para que se… pic.twitter.com/lblopRdTYB — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) January 30, 2024

El cortocircuito, sin embargo, no terminó de detonar los acuerdos alcanzados. Este martes, Frigerio se reunió con los diputados de Juntos por Entre Ríos y manifestó que apoyarán a la ley ómnibus en la Cámara baja.

Los espacios aliados al Gobierno creen que el proyecto terminará siendo aprobado, pero a un precio alto. Las marchas y contramarchas del oficialismo licuaron el crédito tanto de los interlocutores propios como ajenos.