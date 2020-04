Misiones: 88% de actividad, frenada

Respecto a las líneas de crédito ofrecida por los bancos, el 91% de los encuestados no tuvo acceso a las líneas de créditos bancarias instrumentadas por el Gobierno nacional como ayuda para superar la crisis generada por la pandemia.

El documento afirma los principales inconvenientes a la hora de acceder a las ayudas impulsadas por el Gobierno son que al 25% de las empresas no les ofrecieron o no pudieron contactarse con el banco, el 18% de ellas no se encuentran en condiciones de asumir un crédito a la tasa propuesta; un 15% a ninguna tasa, en tanto que al 13% de los encuestados solo les ofrecieron por los sueldos liquidados en el banco y no por el total de la nómina como indica la normativa.

“El 42% de la muestra posee entre uno y cinco empleados. Por rango de nómina: el 80% de las empresas cuentan con hasta 25 trabajadores, el 16% posee entre 26 y 100 empleados y el 4% supera los 100 trabajadores”, señaló el informe.

En cuanto a los salarios de abril, el documento subraya la gran preocupación de las pymes para reunir el dinero necesario para pagar los salarios de abril. “El 88% de los consultados tiene pensado solicitar como medida la reducción de contribuciones patronales para menos de 60 empleados siempre y cuando la AFIP lo permita”, concluyó el relevamiento del sector empresario misionero.