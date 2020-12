Misiones insistirá ante Nación con reclamo por una zona franca

Puso de ejemplo al Fondo Especial del Tabaco (Fet) que este año se logró que el mismo a partir del año 2021 se deposite en forma directa. “Todos los años veníamos reclamando que el Fet se deposite en forma directa en la cuenta de la provincia. Insistimos en forma respetuosa y este año se incorporó en la ley de Presupuesto Nacional 2021, por eso con respecto y en forma enérgica seguiremos insistiendo con un tratamiento especial aduanero para la provincia de Misiones, teniendo en cuenta que somos una provincia con el 92 por ciento de su frontera límite con Brasil y Paraguay”, detalló.

El mandatario misionero confirmó que el domingo por la noche mantuvo diálogos con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, con quienes se acordó “seguir trabajando juntos en todos los temas que hacen a la provincia de Misiones”.

Asimetrías

El mandatario misionero reconoció que no coincide con los argumentos del veto presidencial y subrayó que “personalmente me encargué de explicar que hay algunas cuestiones, como por ejemplo que la zona franca no genera un gran problema hacia el Mercosur porque Brasil, la octava economía del mundo, la tiene implementada como zona de competitividad en los límites con la provincia de Misiones y con otras provincias, en tanto que Paraguay tiene una de las economías emergentes más importante de Sudamérica”.

Destacó que todos los misioneros trabajaron en conjunto para llevar adelante “este gran desafío. No hubo nadie que se haya opuesto por lo tanto nos sentimos muy acompañados por la sociedad”.

Además, sostuvo que se logró hacer algo muy importante y que queda como un antecedente histórico. Reiteró que Misiones necesita un tratamiento especial, diferencial, para resolver sus problemas estructurales, “de la historia, del capricho de la geografía de estar inmerso, así como un puño entre medio de dos grandes países, con un gran crecimiento y desarrollo macroeconómico de los dos últimos años”.

Empresarios

En tanto, el bloqueo presidencial a la pretensión misionera generó un fuerte malestar en el sector empresario local. La Confederación Económica de Misiones (CEM), redactó un comunicado en el que dicen sentirse “desilusionados y engañados por el veto presidencial que no interpreta la realidad de Misiones que cuenta con argumentos suficientes para implementar un esquema impositivo diferencial”.

“Esta postura -agrega- se sustenta en la contribución impositiva de sus habitantes cuya contundencia de los números se incrementó con el movimiento interno afianzado en el contexto de pandemia con el cierre de las fronteras. Esta razón coyuntural sirve como muestra de que están dadas las condiciones para aplicar definitivamente políticas de fondo que contrarresten las asimetrías con los países limítrofes”.

La entidad que preside Alejandro Haene concluyó en que “un régimen impositivo diferenciado, cualquiera fuera el grado de exención que pueda aplicarse, proyecta en Misiones una tasa de crecimiento que superaría holgadamente el costo fiscal de las concesiones tributarias otorgadas por la Nación por el consecuente incremento del consumo, de la producción y de la inversión que se generaría”.