Nueva ola de aumentos de boletos mínimos: subirían en Córdoba capital, Jujuy y en Santa Fe

"En abril nos reunimos en Rosario con Guillermo Francos, que entonces era Ministro del Interior, y aunque no se firmó nada, se quedó en explorar vías alternativas al corte del Fondo Compensador para el Transporte pero desde la Casa Rosada no hubo nada, ninguna respuesta", reflexionó. "Algunos pensábamos que se especulaba con la aprobación de la Ley Bases pero el Gobierno ya la tiene e igual no se avanzó", cerró.