Paro docente en Córdoba mientras se negocian paritarias en Mendoza, Salta y Jujuy

En Córdoba, este martes hubo paro de la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) y el Sindicato Argentino de los Docentes Privados (Sadop) , con marcha por las calles céntricas de la capital provincial. La semana pasada, el Gobierno provincial ofreció un incremento salarial del 4,08% para junio -el último índice de la inflación que midió en esa provincia la Dirección General de Estadísticas- que fue rechazado por los dos gremios. La UEPC reclama, en contrapartida, que desde junio se compense la pérdida salarial docente de los tres primeros meses del año. Como no hubo contrapropuesta, la asamblea de delegados decidió el paro.

El secretario general provincial de UEPC, Roberto Cristalli, declaró este martes que "no tuvimos ninguna convocatoria, no hay nada que haya cambiado hasta ahora". Más duro fue su par de la capital cordobesa, Franco Boczkowski: "Si la propuesta salarial oficial es la de mantener a los docentes en los niveles de indigencia y de pobreza generalizada en los que están hoy, la salida va a ser profundizar el plan de lucha". El gobierno, en tanto, asegura que la paritaria no está cerrada y que en los próximos días podría haber un nuevo encuentro.