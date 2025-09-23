Una comitiva de la embajada de EEUU visitó las instalaciones de INVAP en Río Negro

Recorrieron la planta de la empresa estatal provincial junto al gobernador local, Alberto Weretilneck, con quien también mantuvieron una reunión de trabajo.

Una comitiva de la embajada de los EEUU en la Argentina visitó las instalaciones de la empresa INVAP en Bariloche , Río Negro, junto al gobernador local, Alberto Weretilneck, con quien además mantuvieron una reunión de trabajo.

El grupo estuvo encabezado por la Encargada de Negocios de la Embajada estadounidense en Argentina, Heidi Gómez Rápalo , y parte de su equipo, y también contó con la presencia del intendente barilochense, Walter Cortés.

Al respecto, Weretilneck destacó el orgullo que representa para la Provincia y el país contar con una empresa estatal de referencia internacional en tecnología nuclear, espacial y de defensa. Subrayó que INVAP “es un modelo de lo que Argentina puede construir cuando se combina una conducción clara, autonomía en las decisiones y una fuerte apuesta al conocimiento”.

El Gobernador remarcó que INVAP no solo es un emblema del desarrollo científico-tecnológico, sino también una demostración concreta de que el Estado puede generar empresas eficientes, competitivas y reconocidas en todo el mundo. “Este es uno de los grandes orgullos nacionales. INVAP es una prueba de que cuando se respeta la institucionalidad y se preserva la autonomía de las decisiones técnicas, se logran proyectos que trascienden gobiernos y generaciones”, afirmó.

Weretilneck valoró además el recambio generacional que atraviesa la compañía y resaltó la continuidad de proyectos estratégicos. “Es fundamental que las empresas del Estado tengan la capacidad de sostener sus liderazgos y proyecciones a lo largo del tiempo, porque eso les da solidez, prestigio y credibilidad en el mundo”, agregó.

El encuentro contó con la presencia del Intendente de Bariloche, Walter Cortés; el Presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; el Subgerente General de Estrategia de INVAP, Ignacio Grossi; el Subgerente General de Operaciones, Gabriel Absi; junto a otros integrantes de la Gerencia General y responsables de distintas áreas de la empresa.

La visita de la comitiva estadounidense incluyó la presentación de los principales proyectos de innovación en curso y las oportunidades de cooperación bilateral. INVAP mantiene desde hace años vínculos con empresas y agencias de Estados Unidos, con las que ha desarrollado trabajos conjuntos, entre ellos varios lanzamientos de satélites.

La Encargada de Negocios Gómez Rápalo destacó que “la cooperación entre Estados Unidos y la Argentina se refleja en cada uno de estos encuentros, desde la innovación tecnológica hasta el compromiso con la protección de nuestros recursos naturales”.