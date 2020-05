Nación busca retomar viajes de egresados antes de fin de año

Desde el entorno de Lammens destacaron ayer a Ámbito Financiero “la voluntad de ambos ministerios y de las agencias de viaje estudiantil para que los viajes se hagan este año”, pero coincidieron en que “no hay hoy fecha estipulada” y dijeron que dependen, en rigor, del hoy indefinido calendario escolar.

“Obviamente se van a retrasar y no van a empezar en julio; ojalá puedan empezar en septiembre, pero hoy no hay ninguna fecha oficial porque depende de otras variables”, enfatizaron, y deslizaron que no se hará hincapié en la posibilidad de cancelar los viajes para recuperar días de clase presenciales.

“Cuando se decida el calendario escolar, recién ahí se van a definir las fechas en las que escalonadamente se empezarán a hacer los viajes de egresados”, puntualizaron. Un escenario que, a priori, parece llevar el terreno de inicio de los viajes escalonados al último trimestre de este año.

Desde la cartera turística además resaltaron que ese calendario va a depender del presente sanitario de cada provincia y del país en general. Las situaciones posibles, en ese sentido, son múltiples. Por caso, Bariloche -tradicional destino del sector- puede estar en el corto o mediano plazo en condiciones de recibir turismo estudiantil, pero el grueso de los estudiantes proviene del AMBA, el enclave más complicado hoy del país.

Con ese telón de fondo, los dichos de Trotta tienen cuatro destinatarios directos: los estudiantes y su deseo de coronar la secundaria con ese viaje grupal; los padres, que están pagando en cuotas el viaje y están envueltos hoy en la incertidumbre: los centros turísticos, agobiados por el parate del sector, y las provincias, urgidas de un resurgimiento del movimiento económico para enfrentar la dura caída de ingresos por la cuarentena.

“Para nosotros es fundamental llevar tranquilidad a los 140 mil estudiantes -muchos de los cuales ya han pagado el viaje-, sus familias y al sector del turismo”, dijo el ministro de Educación, en declaraciones a La Red. Y recalcó que “no sólo garantizan las fuentes de trabajo del turismo” sino que además es “un componente central, que implica el cierre de 14 años de trayectoria educativa”.

Destinos argentinos tradicionales y otras variantes del turismo estudiantil esperan ávidos las definiciones -es clave la reactivación del transporte interprovincial-, con un ojo puesto además en su propia situación epidemiológica.

Por caso, Bariloche -cuna de los viajes de egresados- mostraba ayer 36 de los 70 casos activos de coronavirus de Río Negro, en una provincia que apuesta a poder explotar alguna arista de la temporada invernal, con el turismo de cercanía. Un mecanismo que ya activó Jujuy el pasado viernes con resultados auspiciosos, y lo hará el 1 de junio Salta, mientras que otras provincias calientan motores y avanzan en el armado de protocolos sanitarios, como la poderosa Córdoba.

Las familias también esperan la reapertura de las fronteras para el caso de los viajes de egresados al exterior, aunque también depende de la evolución del coronavirus en los puntos más elegidos -y hoy muy castigados por la pandemia-, como Brasil (en mayor medida) o México.