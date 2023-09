Río Negro: Alberto Weretilneck ya delinea gabinete y freeza a Carreras

En menos de tres meses, Alberto Weretilneck ocupará nuevamente el cargo de gobernador provincial para continuar con el legado que inició en 2012, cuando saltó al frente del Ejecutivo rionegrino tras la muerte de Carlos Soria. Luego, profundizó la construcción de Juntos Somos Río Negro (JSRN) en el distrito, un provincialismo con el que gobierna desde 2015. Mientras el actual senador nacional elabora los borradores de lo que será su gabinete, tiene una certeza: la actual mandataria Arabela Carreras no tendrá despacho en la Casa de Gobierno de Viedma .

No solo fue la pulseada por la candidatura. Las disidencias con el sindicalismo , el reemplazo de dirigentes de confianza, el armado de listas y el deterioro mismo de una gestión atravesada por la pandemia y las tensiones financieras terminaron distanciando al gobernador electo -y referencia de la política de Río Negro - con quien fuera su ministra de Turismo.

"La conclusión es que perdió ella y no el partido", analizaron desde el entorno de Weretilneck. La explicación siguió: "Ella se impuso como candidata, no consensuó con la dirigencia local. Entonces no tuvo el apoyo ni del intendente Gustavo Gennuso ni de Weretilneck”.

El panorama que se abre no contempla la convivencia dentro del partido oficialista. El mandatario electo iniciará el proceso de traspaso de mando en octubre y luego Arabela Carreras no tendría más lugar dentro de un armado que incluye expresiones del radicalismo y el kirchnerismo. "Weretilneck va a designar interlocutores que se reunirán con el equipo de la gobernadora y se espera un traspaso ordenado y prolijo", ratificaron desde JSRN.

Weretilneck ya analiza nombres para sus Ministerios

La diferencia de miradas sobre la actualidad rionegrina no se circunscribe a los nombres que se encargan de los espacios directivos. Un actual funcionario oficialista aseguró a este medio que "Weretilneck está preparando programáticamente el inicio de un nuevo gobierno en áreas sensibles".

¿Cuáles son esas áreas? En principio, el equipo de trabajo que acompaña al gobernador electo puntualizó tres: seguridad, educación y salud.

“Alberto va a crear una nueva policía oficial. Para eso hace falta una reforma del Código Procesal Penal de Río Negro", adelantaron, con respecto a la política de seguridad que planifican implementar, y aseguraron que habrá una inyección de fondos para “comprar patrulleros y los instrumentos que precisa la policía para trabajar”.

Con respecto al ámbito educativo, consideraron que la actual gestión tuvo este año “muchísimo conflicto, al igual que el 2022, con los gremios. Hubo paros, muchos días sin clase, y hay problemas de infraestructura”.

Al analizar el área de salud, esperan “cogestionar el área con el Gobierno nacional y con los privados” para dar respuestas a los apremios del sistema.

Elecciones municipales en Río Negro

El traspaso de gestión es un hecho, pero en la provincia restan elecciones municipales a lo largo de los próximos dos meses, al mismo tiempo que se profundizará la campaña nacional donde Río Negro es referencia en la región: es el distrito más poblado de la Patagonia.

El pasado domingo se impuso el oficialismo municipal de JSRN en Río Colorado pero no pudo retener Maquinachao, donde ganó el radicalismo que también reeligió en Ingeniero Huergo. La próxima elección a intendente es el 24 de septiembre en la localidad de Ñorquinco. En octubre restan otras ocho definiciones comunales que concluirán el domingo 22, en simultáneo con la votación nacional, finalizando con el cronograma electoral en los 39 municipios y las 36 Comisiones de Fomento de la provincia.