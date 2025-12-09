Construir el futuro con propósito: la visión de Henkel Argentina para 2026 Por Jorge Strapasson + Seguir en









La industria se prepara para una etapa marcada por transformación tecnológica, inversión en talento y una visión orientada a crear condiciones de crecimiento real.

Presidente de Henkel Argentina. Ámbito

Cada etapa trae consigo desafíos y oportunidades. Para el sector industrial argentino, 2026 representa un nuevo punto de partida: un momento para transformar la experiencia acumulada en innovación, valor y confianza a largo plazo.

Henkel, compañía alemana fundada en 1876, lleva cerca de 150 años impulsando soluciones que combinan ciencia, tecnología y sostenibilidad. En Argentina, celebramos 55 años de presencia continua desde nuestra llegada en 1970, un recorrido que refleja nuestro compromiso con el progreso local y con las comunidades donde operamos.

HENKEL sustentabilidad.jpg Innovación, sostenibilidad y talento: los pilares del crecimiento La innovación, para nosotros, es más que un destino: es una forma de pensar. Nos impulsa a mejorar, adaptarnos y desarrollar tecnologías que aporten soluciones concretas a las necesidades del presente y del futuro. Esta mirada va acompañada de una convicción profunda: la sostenibilidad y la inclusión, bases para construir un crecimiento duradero.

El talento argentino es una fuente constante de inspiración. Su creatividad, resiliencia y energía impulsan nuestra capacidad de generar impacto positivo. En cada una de nuestras operaciones —ya sea en la planta industrial de Chivilcoy o en los equipos comerciales y técnicos— se refleja la pasión de quienes hacen posible que Henkel siga creciendo en el país.

Nuestro compromiso es continuar invirtiendo en Argentina, fortaleciendo nuestras operaciones y promoviendo el desarrollo de talento local. Sabemos que el crecimiento sostenible solo es posible cuando la innovación se combina con el trabajo colaborativo y la responsabilidad social.

De cara a 2026, renovamos nuestra visión: seguir construyendo un futuro con propósito, generar valor compartido y acompañar los nuevos desafíos del país con la misma convicción con la que Henkel viene innovando desde hace casi un siglo y medio. Las oportunidades no se esperan: se crean, paso a paso, con confianza y visión.

