La industria argentina frente al desafío de invertir, innovar y competir en 2026

Newsan anticipa una etapa de expansión basada en nuevos negocios, procesos digitales y criterios ambientales, en un escenario que reclama reglas claras y estabilidad.

CEO y Presidente de Newsan.

En Newsan creemos profundamente en el potencial de la industria argentina y en su capacidad para generar valor sostenido a través de la inversión, la tecnología y la innovación. Llevamos más de tres décadas apostando al desarrollo local, convencidos de que la combinación entre eficiencia, diversificación y visión a largo plazo es la fórmula para mantenernos competitivos en un contexto global cada vez más exigente. De cara a 2026, nuestro objetivo es consolidar estas fortalezas y anticiparnos a los cambios de un mercado que evoluciona con velocidad y demanda respuestas ágiles.

El 2025 presentó un contexto complejo: el consumo tuvo un crecimiento fluctuante, la apertura de mercados generó nuevos desafíos y la competencia internacional exigió adaptabilidad y creatividad para sostener la competitividad. Sin embargo, fue también un año de grandes oportunidades: ampliamos nuestra presencia en el sector de consumo masivo, adquiriendo el 50% del paquete accionario de Cdimex —empresa líder en fragancias y productos de belleza— y fortalecimos el desarrollo de la operación local de P&G Argentina incorporando nuevas categorías y marcas. Además, dimos un paso estratégico en el sector de la energía, reafirmando nuestro compromiso con la diversificación. Cada uno de estos hitos refleja la capacidad de la industria argentina para transformarse, innovar y crecer incluso en contextos desafiantes.

Nuestro modelo de negocio se sostiene en un ecosistema diversificado que abarca electrónica, consumo masivo, movilidad urbana, exportación de productos de pesca y agrícolas, y energía. Esta pluralidad de sectores nos permite responder a las demandas de un mercado en constante transformación, aprovechar oportunidades estratégicas y estar en línea con las tendencias globales. La innovación, aplicada desde la incorporación de tecnologías de última generación en la producción hasta el desarrollo de portafolios acordes a las expectativas de los consumidores, es el ADN de Newsan que atraviesa todas nuestras unidades.

newsan.jpg Sustentabilidad, innovación y competitividad industrial La competitividad industrial hoy exige más que eficiencia productiva: requiere procesos sostenibles y modelos empresariales responsables. En Newsan entendemos la sustentabilidad como un componente esencial de la innovación. Por eso, trabajamos para integrar prácticas que reduzcan el impacto ambiental, optimicen los recursos y fortalezcan el vínculo con las comunidades donde operamos. Innovar también es construir una industria que crece sin perder de vista su compromiso con el entorno.

De cara a 2026, vemos una ventana de oportunidades para la industria argentina. La globalización de las cadenas de valor, la adopción de tecnologías más eficientes y la apertura a mercados internacionales permiten proyectar un crecimiento sostenido, abriendo posibilidades concretas para aumentar la productividad y la competitividad. Sin embargo, para que ese potencial se materialice, es fundamental que el contexto macroeconómico y regulatorio acompañe con previsibilidad, incentivos a la inversión y estímulos al desarrollo tecnológico. El sector privado argentino tiene el talento, la capacidad y la experiencia para invertir y generar valor; lo que necesitamos es un entorno que pueda favorecer esas condiciones.

En este escenario, el compromiso de Newsan es claro: continuar ofreciendo productos de calidad, diversificando unidades de negocio y consolidando la eficiencia y la innovación en cada proceso. Proyectamos seguir liderando el sector de la electrónica, fortalecer nuestra presencia en consumo masivo y potenciar unidades como Newsan Food, movilidad urbana y nuestras operaciones en energía. Cada decisión estratégica, cada mejora operativa y cada nueva inversión apuntan a un mismo objetivo: contribuir al progreso del país a través de la producción, la innovación, la generación de empleo y la creación de valor genuino. Siguiendo de cerca los desafíos y tendencias tanto globales como locales, la incorporación de soluciones tecnológicas avanzadas, el desarrollo de productos más sostenibles y la apertura a nuevos mercados son ejes que reforzarán nuestro posicionamiento. 2026 será un año clave, donde la capacidad de adaptación, la visión industrial y la innovación marcarán la diferencia entre quienes mantienen el ritmo y quienes lideran la transformación. El futuro de la industria argentina dependerá de su capacidad para adaptarse, innovar y diversificarse. La adopción de tecnologías más eficientes, la digitalización de los procesos productivos, el desarrollo de nuevos modelos de negocio y la sustentabilidad como principio transversal serán claves para sostener el crecimiento. En Newsan trabajamos con la convicción de que la innovación no es una meta, sino un proceso continuo que nos impulsa a reinventarnos cada día. En síntesis, la industria local tiene todo para seguir creciendo: talento, creatividad y una base productiva sólida. El desafío está en transformar esas fortalezas en oportunidades concretas. Desde Newsan reafirmamos nuestro compromiso con la innovación, la diversificación y la inversión a largo plazo, convencidos de que la producción nacional puede y debe ser protagonista de un futuro más competitivo, sostenible y próspero.

