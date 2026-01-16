Cuándo usar el aire acondicionado y cuándo bajar las ventanillas del auto para ahorrar combustible: diferencias entre la ciudad y la ruta + Seguir en









Los expertos analizaron en qué situaciones se debe encender la climatización y en cuáles no.

Aire acondicionado o ventanillas bajas: la mejor opción para viajar y ahorrar combustible.

En viajes largos o en épocas de calor intenso hay una decisión aparentemente simple, como elegir entre encender el aire acondicionado o bajar las ventanillas, que tiene un impacto directo en el consumo de nafta. Según estudios del Laboratorio Nacional Oak Ridge (ORNL), la eficiencia del combustible varía según la velocidad del vehículo y la opción elegida para refrescar el habitáculo.

Los especialistas en mecánica automotriz coinciden en que este dilema afecta tanto a conductores urbanos como a quienes recorren largas distancias. La elección incorrecta no solo incrementa el gasto de combustible, sino que también puede reducir la vida útil del motor. Por ello, entender cómo cada opción impacta en el rendimiento del vehículo es fundamental para optimizar el consumo y ahorrar dinero.

Autos Automóvil Vehículo VTV Mantenimiento Ventanillas abiertas o aire prendido: cómo afecta la velocidad al consumo de combustible El análisis del ORNL demostró que la velocidad del vehículo determina cuál método resulta más eficiente para mantener una temperatura agradable en el habitáculo. Los resultados indican que, a velocidades inferiores a 90 km/h como se suele andar en la ciudad, conducir con las ventanillas abiertas consume menos combustible que usar el aire acondicionado. Esto ocurre porque el sistema de climatización genera una carga adicional en el motor que, a bajas velocidades, supera el impacto de la resistencia aerodinámica.

Sin embargo, la situación cambia radicalmente cuando el vehículo supera los 100 km/h. A estas velocidades, la resistencia aerodinámica generada por las ventanillas abiertas aumenta el consumo de combustible. En estos casos, el uso del aire acondicionado a una intensidad media se vuelve más conveniente, ya que mantiene la aerodinámica del vehículo y reduce el esfuerzo del motor.

La diferencia en el consumo también depende de factores como el modelo del automóvil, la temperatura exterior y las condiciones del trayecto, pero la velocidad sigue siendo el factor determinante. Aunque hay que aclarar que en los autos modernos esta diferencia es casi imperceptible.

Los equipos de climatización en la actualidad suelen funcionar y acoplarse a la correa del motor sólo cuando se requiere. Así como el aire acondicionado de casa que tiene un modo de eficiencia y solo se enciende cuando detecta una diferencia de temperatura a la elegida, el auto lo hace de la misma manera.