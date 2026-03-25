El secreto mejor guardado que ahora cambia a este auto desde adentro + Seguir en









Esta marca italiana introduce una mejora clave en uno de sus modelos más emblemáticos, con foco en el rendimiento, la experiencia de manejo y una sensación completamente renovada al volante.

La nueva gama de sistemas de escapes de Lamborghini

En una apuesta por reforzar el carácter de sus modelos más emblemáticos, Automobili Lamborghini presentó una nueva gama de sistemas de escape fabricados en titanio, pensados para elevar la experiencia de conducción en el Huracán y el Urus, incluyendo sus versiones Huracán Performante, Huracán EVO, Huracán STO, Urus S, Urus Performante y Urus SE.

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El desarrollo se realizó en conjunto con Akrapovi, una de las compañías más reconocidas a nivel global en tecnología de escapes de alto rendimiento. El resultado es un componente que combina ingeniería de precisión, reducción de peso y una mejora notable en la respuesta del motor.

Auto superdeportivo: más carácter con tecnología de titanio Fabricados con materiales de alta resistencia, estos nuevos sistemas no solo optimizan el flujo de gases, sino que también aportan una identidad acústica más intensa y deportiva, un aspecto clave para los usuarios de este tipo de vehículos.

Cada pieza fue sometida a estrictos controles internos de Lamborghini, garantizando una integración total con los modelos de la marca. Además, al tratarse de un accesorio oficial de Lamborghini Accessori Originali, mantiene intacta la garantía de fábrica, algo que marca una diferencia frente a las modificaciones externas.

escape Fabricados con materiales de alta resistencia, estos nuevos sistemas no solo optimizan el flujo de gases, sino que también aportan una identidad acústica más intensa y deportiva, un aspecto clave para los usuarios de este tipo de vehículos. Este lanzamiento responde a una demanda histórica de los clientes de la marca italiana, que buscan personalizar el sonido de sus vehículos sin resignar confiabilidad ni respaldo oficial. La alianza entre Lamborghini y Akrapovi refleja una visión compartida basada en la innovación, el rendimiento y el diseño, valores que se traducen en cada detalle de este nuevo sistema.

Disponible a través de la red global de concesionarios, esta línea de escapes se posiciona como uno de los accesorios más exclusivos para quienes buscan llevar al máximo el ADN de un superdeportivo.