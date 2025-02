Autos: lento reacomodamiento de precios por la baja de los impuestos

En las concesionarias de autos se viven situaciones dispares: modelos de autos que no trasladaron, todavía, la baja de impuestos y otros que no se consiguen

Modelos que, pese a la baja anunciada, no se están vendiendo en las concesionarias al precio prometido, otros que tuvieron un descuento, pero no se consiguen y algunos que pueden estar reflejando la baja, aunque esta se produce gracias a una negociación entre los importadores o fabricantes y los integrantes de su red comercial.

Un ejemplo es cimbronazo que se produjo con el eléctrico EU5, que bajó su precio a unos u$25.000, gracias a la quita del arancel externo de importación para autos "ecológicos". En mayo del 2024 se vendía a u$s52.000. Es decir, redujo su precio en alrededor de 50% en menos de 12 meses, como explica la nota de referencia.

autos-concesionarios.jpg Depositphotos

Sin embargo, en algunas concesionarias, ese modelo no se está vendiendo al precio anunciado la semana pasada por el importador, sino que se ofrece a unos u$s34.000. Esto se debe a que esas unidades fueron compradas por los dealers al importador, hace unos meses, a un valor más alto al precio sugerido hoy. La baja de impuestos fue tan abrupta en los últimos meses que provocó esta situación.

De septiembre pasado al día de hoy, se quitó el Impuesto PAIS a las importaciones, se dio de baja la escala de impuesto al «lujo» que tributaba y, en este caso, además, se le eliminó el arancel de importación extrazona.

El importador compró a la casa matriz esas unidades con una presión impositiva más alta de la que surge ahora y eso fue trasladado al precio de venta a su red.

De esta manera, las concesionarias que compraron algunas unidades se encuentran con una pérdida importante del valor de su stock. Las agencias son empresas independientes. No pertenecen ni al importador oficial ni a los fabricantes. Compran los autos al precio que vende la marca y luego lo comercializan al valor que les convenga.

El importador o el fabricante puede sugerir un precio. La concesionaria, puede respetarlo o no. Es por eso que, cuando hay faltante de unidades, se venden con sobreprecios y cuando hay oferta amplia, se hacen descuentos. Siempre hay un precio sugerido. El valor de venta responde al libre mercado: la puja entre la oferta y la demanda.

Las agencias que están vendiendo en el EU5 a U$s34.000 (hay muy pocas unidades) están tratando de reducir la pérdida. El interesado deberá decidir si paga ese monto o espera a que la mayor oferta de este modelo haga que se tenga que vender al precio prometido.

Las importaciones de este modelo, con la nueva estructura impositiva, se comenzarán a realizar ahora y la llegada al país de esas unidades demorarán cuatro o cinco meses. El modelo viene de China.

Recién en ese momento, el importador le va a vender a su red autos a un valor actualizado a la nueva realidad impositiva y el dealer tendrá que vender al nuevo precio sugerido. Esto, siempre y cuando, la oferta de unidades sea fluida y no esté por debajo de la demanda.

La publicidad que ha tenido esta baja de precio del modelo eléctrico va a hacer, seguramente, que haya una demanda que antes no tenía.

De esto dependerá a cuánto se termina vendiendo, en el marco de la oferta y la demanda. Es de esperar que haya buena oferta y el precio sea transparente.

De todas formas, para entender este momento tan particular del mercado, todavía no están reglamentados los dos decretos (el de Internos y el de autos «ecológicos), por lo que la baja impositiva no es efectiva.

Las automotrices están adelantando esa reducción tributaria, pero ni la Aduana ni la AFIP teniendo adaptados los sistemas a los niveles impositivos anunciados. Es por eso que los precios, en algunos casos, no lleguen a reflejar el beneficio fiscal. Habrá que esperar a que se normalice el mercado y las se reglamenten las normas.

Otras de las particularidades que se están viendo en estos primeros días de la baja impositiva, es lo inverso al ejemplo mencionado.

La automotriz anunció la baja de precios, pero el modelo no está en las concesionarias, por lo que, por el momento, la reducción es "virtual". Un ejemplo es el caso de algunos productos de Peugeot.

La marca francesa anunció la baja de sus modelos 3008 y 5008 en unos u$s10.000. Sin embargo, en las concesionarias no tiene stock de esos vehículos.

Esto se debe a que la renovación de eso modelos llegar hacía mitad de año. Varias concesionarias del "león" consultadas por Ámbito reconocieron que hace meses no tiene disponibilidad de estos autos. Esperan que recién para mayo o junio empiecen a facturar unidades con la llegada de la renovación de estos modelos.

En enero, el 3008 y el 5008 tenían un precio de lista de u$s62.900 y 63.890, respectivamente. Los precios que figuran, en febrero, en la lista corregida por la quita impositiva son de u$s53.000 y u$s54.000. Pero no hay.

Habrá que esperar para ver si se mantienen esos precios en el momento de su puesta en venta, en los próximos meses. Hay un tercer caso que muestra la alteración del mercado. Ante la baja impositiva, muchas concesionarias de marcas generalistas tienen un stock de vehículos comprado a un precio previo al alivio fiscal.

La terminal, ahora, bajó los precios sugeridos de eso modelos y esto hace que tengan que venden ese stock a un valor mucho menor, implicando una pérdida de sus inventarios.

Marcas como Toyota, Ford o Volkswagen, están devolviendo parte del valor facturado o bonificando para futuras compras esa diferencia.

De esta manera, las agencias pueden trasladar la rebaja impositiva al precio al público sin tener una crisis financiera. Los arreglos son diferentes de cada marca. En los casos en que no los hay o son parciales, es probable que el vendedor no traslade a todo su stock la baja completa.

En una concesionaria Volkswagen, daban los ejemplos de los modelos Vento y Tiguan, donde la terminal le reconoció una diferencia importante para que pudieran vender esos autos a los nuevos precios y que la pérdida no corra por cuenta del dealer. Todo esto muestra la revolución que causó la baja impositiva fuerte y en tan poco tiempo.

En el mercado se estima que, hacia mitad de año, con la llegada de muchas unidades que las marcas están empezando a importar a partir del nuevo esquema tributario, se va a ver reflejada en toda la oferta la baja de precios.

La mayor competencia ayudará a que no se produzcan casos donde el vendedor tenga margen para cobrar por arriba de los valores sugeridos. Al menos, estos es lo que estiman quienes operan en el día a día del mercado.