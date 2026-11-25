La pareja fue hallada sin vida en su vivienda. Uno de los dos era policía. Desde las fuerzas de seguridad, negaron que el hombre tuviera antecedentes de mala conducta.

La Justicia provincial intenta determinar si el hombre, que era sargento en la Policía local, utilizó su arma reglamentaria para cometer ambos crímenes.

Una pareja de La Rioja fue encontrada muerta en su casa, luego de volver de una comunión . Sus cuerpos tenían heridas de bala y las autoridades investigan si se trató de un femicidio seguido de suicidio .

Ambos fueron identificados como Clide del Rosario Paredes (30) y Lucas Ezequiel Nieto (37), cuyo cuerpos fueron hallados sin vida, en la localidad de Patquía, con rastros de disparos en sus cabezas.

La Justicia provincial intenta determinar si el hombre, que era sargento en la Policía local, utilizó su arma reglamentaria para matar a su pareja y luego suicidarse. Una reconstrucción del medio local Nueva Rioja indicó que, horas antes durante el domingo, ambos festejaron la comunión de un hijo de Nieto con una expareja.

Cerca de las 5 de la madrugada del lunes, la pareja regresó al domicilio de Nieto y cuatro horas después su padre se acercó a la vivienda y los encontró a ambos muertos en una habitación.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial local y se determinó que ambos fallecieron por traumatismos de cráneo ocasionados por disparos de arma de fuego. En conferencia de prensa, el comisario mayor Alejandro Quinteros indicó que Nieto no tenía antecedentes de problemas psicológicos, ni conductas inadecuadas o violencia de género.

En declaraciones a Riojavirtual Radio indicó: “Era un efectivo que gozaba de un buen concepto”. También precisó que la pareja no tenía hijos en común, aunque cada uno sí tenía de relaciones anteriores.

“Todos los caminos indican que se trata de un femicidio, pero no podemos ratificarlo aún", aseguró la policía provincial.

De acuerdo a los informes de la Policía a los medios locales, el sargento trabajaba en el destacamento de Represa La Punta y en sus días libres viajaba a Córdoba, donde convivía con la mujer.

“Todos los caminos indican que se trata de un femicidio, pero no podemos ratificarlo aún. Hay una investigación en curso”, afirmó el comisario Quinteros.

La causa quedó a cargo de la jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gisela Flamini, que dispuso las primeras actuaciones y está a la espera de algunos informes médicos más, según supo La Nación.

La Argentina registró 251 femicidios en el último año y cerca de 189 niños se quedaron sin madre

La Argentina registró 251 femicidios en el último año, de acuerdo con el conteo de un Observatorio. Los datos fueron difundidos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, conmemorado los 25 de noviembre, y también expusieron que más de 300 hijos e hijas quedaron sin madre, de los cuales 189 son menores de edad.

Los datos corresponden al informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, donde revelaron los casos ocurridos entre el 25 de noviembre de 2025 y el 22 de noviembre de 2026.

El estudio también expuso que 332 hijos e hijas quedaron sin madre, de los cuales 189 son menores de edad. En el mismo conteo también se indicaron 11 transfemicidios y 30 femicidios vinculados de varones adultos y niños.