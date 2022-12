Bello paisaje para un lado salvaje y tedioso

Juan Dickinson habló de ellos en su documental “Perros del fin del mundo”. Ahora hizo una ficción, “El lado salvaje”, que no pretende ser “Cujo”, ni de lejos, pero algo tiene. Lo importante, en todo caso, es que no habla tanto de perros maulas sino de aquellos que muerden por dentro la cabeza de la gente. Al establecimiento de un viejo ovejero llegan de visita la hija, la pequeña nieta, el yerno médico. Aunque disimule, la hija alimenta un largo entripado con el padre, a causa de una buena mujer que reemplazó a la madre, hace ya tiempo. El hombre, en cambio, no puede disimular su molestia por una enfermedad, los impuestos, el precio cada vez más bajo de la lana, el comportamiento de un vecino que lo perdió todo, y encima los perros.