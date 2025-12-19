El mejor toro del mundo es argentino y se llama Morocho

El animal de Río Cuarto se consagró en el en el Champion of The World Competition. Tiene tres años y pesa cerca de 1.000 kilos.

El toro “Morocho” , criado en Río Cuarto , al sur de la provincia de Córdoba , fue distinguido como el mejor Brangus del mundo en el Champion of The World Competition , certamen evaluado por el jurado internacional PJ Budler . El animal, de tres años y cerca de 1.000 kilos , coronó así un recorrido plagado de triunfos en las exposiciones más exigentes de la Argentina y también en instancias de competencia sudamericana.

La consagración internacional llegó como consecuencia de una campaña sobresaliente que ya lo había posicionado como una de las grandes figuras de la raza a nivel regional, consolidando el prestigio de la genética nacional en escenarios globales.

El toro pertenece a CIALE Alta , mientras que su crianza estuvo a cargo de la cabaña La Morocha , de Ovidio Otero SA . Durante la última edición de la exposición de Palermo , Morocho se consagró Gran Campeón Brangus , un logro que se sumó a su título previo en la exposición de la raza realizada en Corrientes .

Tras esa consagración, CIALE Alta adquirió el ejemplar bajo la condición de que continuara su participación en Palermo, decisión que terminó de confirmar el potencial competitivo del animal en los máximos escenarios ganaderos del país.

La trayectoria de CIALE Alta respalda este logro. La firma fue el primer centro de la Argentina en producir y comercializar semen sexado , aunque su historia comenzó en 1948 , en la estancia La Elisa , en Capitán Sarmiento , con trabajos pioneros de inseminación utilizando semen refrigerado.

En 1963 inició la comercialización en ampollas y, en 1974, el Senasa la habilitó oficialmente como el primer establecimiento de inseminación artificial del país.

Este recorrido explica el peso específico que tuvo la consagración de Morocho, no solo como un triunfo individual, sino como resultado de décadas de desarrollo tecnológico y genético.

Quiénes acompañaron a "Morocho"

Ricardo Marinelli, quien acompañó el crecimiento del animal, destacó su excepcionalidad en declaraciones al medio Valor Agregado Agro: “Cuando un animal se impone tantas veces y en distintos contextos, es porque realmente estamos frente a un toro excepcional”.

En la misma línea, recordó que Mancero, hermano de Morocho, fue tercer mejor toro en Palermo 2024, y subrayó: “Es una enorme satisfacción que haya nacido en nuestra cabaña y que hoy su progenie también esté demostrando el potencial que veíamos desde el principio”.

Desde CIALE Alta celebraron la distinción con un mensaje contundente: “¡Morocho es Campeón Mundial! Como en las Nacionales de Corrientes y la Expo Palermo 2025, Morocho vuelve a hacer historia: en el Mundial de la Raza Brangus fue elegido el mejor toro del mundo”.

Además, destacaron el trabajo conjunto: “Felicitamos a cabaña La Morocha, de Ovidio Otero, que hizo posible este logro y agradecemos la confianza en CIALE Alta para llevar su genética a más productores”. También remarcaron que el ejemplar se distingue “por su estructura sólida, profundidad corporal y una expresión racial que lo convierte en un referente indiscutido”.

Otro podio argentino en la competencia mundial

La performance argentina se completó con el segundo puesto obtenido por “Mafioso”, otro toro Brangus, perteneciente a la cabaña cordobesa El Porvenir. Este ejemplar fue Reservado de Gran Campeón Macho en Palermo 2025 y, en agosto pasado, se vendió el 50% de su propiedad en $272 millones, operación realizada por un grupo de cabañeros en sociedad con Select Debernardi.

La doble presencia argentina en el podio mundial reafirmó el lugar de la ganadería nacional como protagonista indiscutida en la élite genética internacional.