Nicolás Pino fue reelecto presidente de la Sociedad Rural Argentina + Agregar ámbito en









En las elecciones de la entidad, el dirigente obtuvo 1441 votos (70%) sobre los 592 (30%) que logró Marcos Pereda y renovó su mandato para el período 2026-2028.

Nicolás Pino fue reelecto presidente de la Sociedad Rural Argentina.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino fue reelecto este miércoles tras imponerse en las elecciones de la entidad de este miércoles. El dirigente obtuvo obtuvo 1441 votos (70%) sobre los 592 (30%) que logró Marcos Pereda y renovó su mandato para el período 2026-2028.

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Pino, al frente de la lista Presencia Federal, había llegado a los comicios con el objetivo de continuar la gestión iniciada en 2021, mientras que Pereda, acompañado por Santos Zuberbühler y al frente de Renovación con Unidad, buscaba provocar un cambio de conducción y convertir la elección en una señal de renovación institucional.

La fórmula que conducirá la entidad tendrá a Carlos Odriozola como vicepresidente, dirigente que ya integra la estructura de la SRA y que fue elegido por Pino para acompañarlo en este nuevo período. Odriozola es ingeniero agrónomo, productor agropecuario, director de la entidad y coordinador de la Comisión de Carnes. La oficialización de la fórmula había sido presentada por el espacio oficialista como la continuidad de un equipo de trabajo que conoce de cerca el funcionamiento de la institución.

Pino, al frente de la lista Presencia Federal, había llegado a los comicios con el objetivo de continuar la gestión iniciada en 2021. El resultado mantuvo a Pino al frente de la SRA y terminó con la sociedad política que había construido con Pereda. Ambos llegaron juntos a la conducción en 2021 y fueron reelectos como compañeros de fórmula. Sin embargo, aquella sociedad política terminó quebrándose y dio paso a una interna que escaló hasta transformarse en una elección directa entre presidente y vicepresidente

La interna entre Pino y Pereda El conflicto entre ambos dirigentes tuvo como uno de sus principales puntos de discusión la interpretación del estatuto de la Sociedad Rural, que estableció un máximo de tres mandatos consecutivos para presidente y vicepresidente. La oposición sostuvo que Pino ya había cumplido ese límite tras asumir en 2021 y ser reelecto en 2022 y 2024.

Pino afirmó que la restricción comenzó a contabilizarse después de la modificación estatutaria y aseguró que su postulación estaba habilitada por la Inspección General de Justicia: “No se está haciendo absolutamente nada incorrecto”. No obstante, Pereda planteó la elección como una discusión sobre alternancia e institucionalidad. “Si nuestras propias instituciones no respetan valores e institucionalidad, después no podemos exigir que funcionen las instituciones de la República”, afirmó durante la campaña.

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