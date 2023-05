Cannes: cruce de viejas glorias y desafíos de la IA

La huelga de guionistas no sólo está motivada por las condiciones salariales en las plataformas de streaming, sino también por la inopinada y veloz irrupción de la IA (Inteligencia Artificial), que algunos han comparado como el “alien” que brotó del interior de la misma industria y que, figuradamente, amenaza la vida de los humanos. En su número de Cannes, la publicación especializada Variety reprodujo un reportaje a Tom Hanks donde dice que “la muerte ya no es el final de la carrera de un actor”. En una conversación en el programa en “The Adam Buxton Podcast” (vía BBC), el actor de “Forrest Gump” continuó: “La Inteligencia artificial y los deepfakes se encargarán de que resucite”, dijo el actor. Ambas tecnologías estarán en plena exhibición en Cannes como se apreciará en el estreno mundial de “Indiana Jones y el dial del destino”, que utilizó IA para “desenvejecer” a Harrison Ford de modo que se parezca a su aspecto de “En busca del arca perdida” de 1981. Es decir, la técnica empleada es mucho más novedosa que la que empleó, hace apenas tres años, Martin Scorsese en “El irlandés” para rejuvenecer a Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci (y que no lucían demasiado creíbles).

“La primera vez que hicimos una película con nuestros cuerpos sintetizados por una computadora fue en ‘El expreso polar’”, dijo Hanks, refiriéndose a la película navideña de 2004 de Robert Zemeckis. “Lo vimos venir, vimos que iba a existir esta capacidad de tomar ceros y unos del interior de una PC y convertirlos en una cara y un personaje. Desde entonces se ha multiplicado por mil millones y lo vemos por todas partes”. Hanks dijo que, gracias a la IA y a la tecnología deepfake, ahora le es posible presentar varias películas en las que aparecería como una persona de 32 años. Tal posibilidad tampoco terminará cuando muera.

“Cualquiera puede ahora recrearse a sí mismo a cualquier edad que tenga mediante la IA o la tecnología deepfake. Yo podría ser atropellado por un autobús mañana y ya está, pero las actuaciones pueden seguir y seguir”, agregó. “No habrá nada que te diga que no soy yo. Sin duda es un reto artístico, pero también legal”. El actor agregó que “todos los gremios, todas las agencias y todos los estudios de abogados” están debatiendo actualmente “las ramificaciones legales de que mi cara y mi voz y las de todos los demás sean nuestra propiedad intelectual. Sin duda, la gente se dará cuenta de que es IA, pero la pregunta es si les importará. Hay gente a la que no le importará, que no hará esa distinción”. Para “Indiana Jones y el dial del destino”, se utilizó IA para extraer imágenes fijas del rostro de Harrison Ford a partir de películas de su filmografía. Esas imágenes se renderizaron para crear su rostro más joven.