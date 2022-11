Corte tucumana rechazó planteo para inhabilitar candidatura de Manzur

Manzur, electo gobernador en 2015 y 2019, ya no tiene chances de renovar ese cargo. Y antes había sido vice de José Alperovich en los dos periodos anteriores. Sin embargo, la carta magna tucumana menciona que gobernador y vice pueden ser reelecto en sus cargos una vez, y en el artículo 90 hace una salvedad: “El vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido gobernador y reelecto por un período consecutivo”. Lo que no contempla -ni rechaza- es la posibilidad de que el gobernador se presente como candidato a vice tras dos periodos al frente del Ejecutivo. Ese amparo aún debe ser respondido por la Corte.

Morales señalaba que era “inadmisible” aceptar el Amparo de Manzur. Sin embargo, ayer el máximo tribunal provincial le rechazó el recurso. El presidente de la Corte, Daniel Leiva, firmó el decreto que considera “manifiestamente improcedente” el requerimiento de Morales para actuar en este proceso. “No ha lugar”, expresó.

También dijo Leiva en su dictamen que “Morales se limita a transcribir, sin más, ciertas disposiciones de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, sin conexión alguna con el pretenso interés esgrimido, ni justifica la satisfacción de los recaudos del artículo 54 del CPC. Tal déficit sella adversamente la suerte de la pretensión incoada, a partir de lo prescripto en la propia norma que el reclamante alega”.

No obstante, ahora resta definirse qué sucederá con el amparo. “Lo que la Constitución provincial no prevé es la alternativa de que el gobernador pueda aspirar a la vicegobernación, resultando así que la necesidad de despejar cualquier duda sobre el particular es, a todas luces, impostergable”, expresó Manzur tiempo atrás.

En el distrito, el rumor es que el peronismo propondrá una fórmula Jaldo-Manzur, si bien públicamente ambos dijeron que no era momento de hablar de candidaturas.