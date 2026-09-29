Adolfo Cambiaso fue designado embajador internacional del deporte argentino + Agregar ámbito en









El Gobierno le encomendó una misión especial para promover el deporte nacional, con foco en el polo, y le otorgó la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. Cumplirá la tarea ad honorem y en coordinación con Cancillería.

Asociación Argentina de Polo

El Poder Ejecutivo designó a Adolfo Cambiaso para promover internacionalmente el deporte argentino, con especial énfasis en el polo, y le asignó la categoría protocolar de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario mientras dure esa misión. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1116/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.

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El jugador cumplirá la función ad honorem y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El decreto aclara que el nombramiento no implica su incorporación al cuerpo permanente del Servicio Exterior y que la medida no genera ningún gasto presupuestario para el Estado nacional.

Según los fundamentos de la norma, el objetivo es aprovechar la proyección internacional del deporte como herramienta de posicionamiento del país, con impacto en la difusión de bienes y servicios, la generación de contactos comerciales y la promoción turística.

El texto sostiene que las actividades económicas vinculadas al deporte pueden contribuir a las exportaciones, abrir oportunidades de negocios y favorecer el turismo, y que la presencia internacional de figuras deportivas puede integrarse a una estrategia de promoción externa. En ese sentido, destaca que la Argentina tiene una tradición deportiva reconocida fuera de sus fronteras, lo que permite desarrollar iniciativas que conecten el deporte con objetivos comerciales, culturales y turísticos.

El polo aparece en el decreto como una disciplina de especial relevancia global y como una de las expresiones de la tradición deportiva nacional con reconocimiento mundial, capaz de dar visibilidad a experiencias turísticas, productos y servicios vinculados a su desarrollo.

La trayectoria de Cambiaso figura entre los motivos de la designación. La norma lo define como un referente internacional del polo argentino y considera que su carrera y su proyección pública lo vuelven apto para difundir los valores asociados al deporte nacional. Cambiaso deberá cumplir el encargo bajo las obligaciones previstas en la reglamentación aprobada por el Decreto 1973/86 y sus modificatorias. La Cancillería será la encargada de definir los mecanismos de trabajo y los lineamientos para articular la misión, así como la forma en que esas acciones se integrarán a las políticas de promoción internacional del país.