Almeyda se enojó con una pregunta del programa de Vignolo: "Me tienen re podrido"

Matías Almeyda viene de consagrarse campeón de la Liga de Grecia con el AEK Atenas y así jugará un repechaje para entrar a la próxima Champions League . No obstante, a pesar de su gran momento, el entrenador argentino que es exitoso en el exterior aún debe responder preguntas sobre su pasado en River , algo que le genera malestar.

“Te digo la verdad y con muchísimo respeto, estoy repodrido de hablar de hace 12 años. Creo que mi carrera es mucho más importante que 12 años. Siempre he sido muy respetuoso, siento que minimizan lo que hago” , respondió el DT, sin pelos en la lengua.

Además, Almeyda profundizó en sus logros y pidió: “Yo hoy fui campeón, vamos a hablar de mi campeonato. Hoy disfruto de otras cosas: fui campeón en México, me toca ser campeón en Europa en una liga que es complicada. No puedo hablar de hace 12 años atrás: estaba mi papá vivo hace 12 años atrás, no puedo volver para atrás”.