Alpine tomó una importante decisión que puede beneficiar a Franco Colapinto y poner presión sobre Jack Doohan

Este informe no solo abarca los tiempos en pista, sino también otros aspectos clave como la adaptación al coche , la capacidad de comunicación con los ingenieros , la respuesta ante la presión y la calidad de las sugerencias técnicas brindadas para optimizar el auto.

Dentro del paddock, las especulaciones no tardaron en surgir. Si Doohan no logra cumplir con las expectativas en el inicio del campeonato, Alpine podría replantear su alineación y considerar un cambio de piloto. En este contexto, la evaluación que Briatore solicitó adquiere un peso significativo para el futuro del argentino dentro del equipo.

Con este panorama, la competencia interna sigue en marcha de cara a las pruebas oficiales de pretemporada, que se llevarán a cabo en Bahrein del 26 al 28 de febrero. Estos ensayos serán clave antes del inicio del campeonato mundial en Australia, el próximo 16 de marzo.

Colapinto probó por primera vez un auto de Alpine

Con el comienzo de la temporada 2025 cada vez más cerca, Franco Colapinto probó por primera vez un auto de Alpine de Fórmula 1. El argentino participó de la primera prueba TPC (Test Previus Car), donde manejan los monoplazas de al menos dos temporadas atrás destinados al uso de los pilotos de reserva, rol que tendrá en el equipo francés al menos en las primeras carreras del año.

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, fue quien dio a conocer el paso de Colapinto por las pruebas TPC a través de una historia de Instagram. El italiano fue una pieza clave para que el bonarense se incorpore a la escudería con un contrato de cinco años.

El martes, Jack Doohan, piloto titular de Alpine al menos por las primeras cinco carreras, también dio vueltas con el monoplaza de Alpine aunque Briatore no hizo ninguna mención al respecto. En caso de que su performance no sea la deseada en el comienzo de la temporada, es posible que el debutante australiano sea reemplazado por el argentino.

Si bien no precisaron de qué año fue el auto que uso Colapinto, se lo vio llevando el casco que usaba en la Fórmula 3 en 2023, con la bandera argentina en los laterales. La prueba fue en el Circuito de Cataluña, en Montmeló, la sede del Gran Premio de España desde 1991. Allí giró Lewis Hamilton la semana pasada en sus primeros pasos como piloto de Ferrari, también con un coche de otros años.

Cuándo y dónde sería el posible debut de Franco Colapinto

Si bien, como se menciona previamente, Colapinto no está dentro de la alineación titular, uno de los dos pilotos tiene un contrato poco favorecedor en relación a su continuidad. Doohan, siendo el más inexperto de la escudería, tiene un arreglo por únicamente cinco carreras con Alpine, que se puede extender en caso de que muestre buenos resultados. Esto puede provocar una gran presión a un rookie tan joven, con solo 21 años. Por lo pronto, está deseoso de debutar como piloto principal en su país natal, el 16 de marzo en la primera carrera del calendario oficial de F1 2025.

En el caso de que Jack no demuestre lo que los jefes de equipo están buscando y no rinda lo necesario, sería reemplazado por Franco a partir de la sexta carrera, siendo esta en Estados Unidos, en el Gran Premio de Miami. Cabe destacar que esta zona es una de las más populares entre argentinos que residen en el exterior, por lo que no le faltaría hinchada para afrontar lo que sería su primer competencia desde el 2024.

