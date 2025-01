Argentina vs. Croacia por el Mundial de Handball 2025: día, hora y por dónde verlo gratis

Rodolfo "Pucho" Jung , ex jugador de la Selección y director técnico en Colegio Ward, tomó la batuta para dirigir al equipo nacional en un nuevo desafío para superar ese 11º puesto . Tras una fuerte preparación, con amistosos y la participación del Torneo Internacional de España, los Gladiadores llegan al Mundial disputado en Croacia, Dinamarca y Noruega con una planilla llena de nuevos talentos. Así llegan tras caer en el primer encuentro frente a Egipto .

Sebastián se encuentra retirado de la Selección, y juega actualmente en SAG BAllester, además de dar capacitaciones y cursos sobre táctica y técnica de juego. Diego , el ícono de lo que fueron los procesos anteriores, no tuvo una buena recuperación física tras lesiones con su equipo, el Montpellier , y no se encontraba en posición de dar el 100% físico que necesita semejante competencia.

Por último y el más joven, Pablo no podía sumarse a los entrenamiento previos debido a su casamiento con la ex Leona, Pilar Campoy. Además es importante recordar el paso de Guillermo Milano como director técnico, que logró la clasificación no solo a esta cita mundialista sino también a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los tres hermanos dejaron cientos de alegrías para los fanáticos del handball, y son leyendas vivas de la historia del deporte argentino. Pegando un volantazo en base a las circunstancias, "Pucho" Jung tomó la decisión de realizar una reestructuración en la convocatoria y apostar por talentos jóvenes que no había tenido la oportunidad de mostrar su habilidades, teniendo a 10 debutantes mundialistas y con un promedio de edad mucho menor al que nos tenía acostumbrado el equipo nacional. Nombres como Pedro Martínez, Nicolás Bono, Leonel Maciel y Lucas Moscariello le agregan la cuota de experiencia a una nómina jóven con mucho camino por recorrer.

Cómo llega para el duelo contra Croacia y dónde ver los partidos

Argentina viene de perder 39 a 25 frente a Egipto, uno de los equipos top del momento y campeón actual de África. Con dificultades en el ataque, tres tarjetas rojas y un arquero africano que se transformó en muralla por 60 minutos, no le alcanzó a los Gladiadores a pesar de la dura pelea.

La formación inicial constó de Leonel Maciel, Facundo Cangiani, Lucas Aizen, Martín Jung, Tomás Cañete, Pedro Martínez y Moscariello.

Argentina vs. Croacia, por el Mundial de Handball: día, hora y por dónde verlo

Los Gladiadores se enfrentarán este viernes 17 de enero a Croacia, un equipo muy diferente y quizás el más difícil del grupo. Tienen un sistema defensivo muy cerrado, jugadores fuertes y una historia en los hombros que buscan recuperar.

Se enfrentarán a las 16.30 horas (hora argentina), con televisación en el país de TyC Sports tanto en la TV abierta como en su plataforma online TyC Sports Play.