El mediocampista chileno, excompañero del capitán argentino en Barcelona, reaccionó en vivo al triplete ante Argelia y aseguró que el 10 puede llegar a los nueve goles en la fase de grupos.

Arturo Vidal se rindió ante Messi, pero lanzó una crítica para la Selección Argentina: "Juega solo"

Arturo Vidal elogió este miércoles a Lionel Messi tras su triplete en el triunfo 3-0 de la Selección argentina ante Argelia, por el debut en el Mundial 2026 , aunque también dejó una fuerte crítica para el rendimiento colectivo del equipo dirigido por Lionel Scaloni .

El mediocampista chileno, ex compañero de Messi en Barcelona, reaccionó en vivo durante una transmisión en la plataforma Kick y no ocultó su admiración por la actuación del capitán argentino.

“Es un extraterrestre. No falla. Es increíble” , lanzó Vidal, mientras observaba los goles del número 10 en el estreno mundialista de la Argentina.

Sin embargo, el futbolista trasandino también apuntó contra el funcionamiento del resto del equipo y dejó una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: “El único que juega en Argentina es Leo. Juega solo”.

Vidal , que desde hace un mes transmite en Kick y cuenta con alrededor de 30 mil seguidores en esa plataforma, siguió con atención la presentación del campeón del mundo y remarcó la diferencia que, según su mirada, marca Messi en cada ataque.

“Es el único que se mueve pensando en el arco. Y cómo le pega”, sostuvo el mediocampista, quien también destacó la capacidad del rosarino para resolver jugadas en los últimos metros.

El chileno fue incluso más allá y se animó a proyectar el rendimiento goleador de Messi en lo que resta de la fase de grupos, donde Argentina deberá enfrentar a Austria y Jordania.

“Los pasó a todos y le quedan Jordania y Austria. Va a hacer nueve goles en tres partidos, Leo”, sentenció Vidal, en una mezcla de elogio, sorpresa y confianza absoluta en el poder ofensivo del capitán argentino.