Arturo Vidal elogió este miércoles a Lionel Messi tras su triplete en el triunfo 3-0 de la Selección argentina ante Argelia, por el debut en el Mundial 2026, aunque también dejó una fuerte crítica para el rendimiento colectivo del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Arturo Vidal se rindió ante Messi, pero lanzó una crítica para la Selección Argentina: "Juega solo"
El mediocampista chileno, excompañero del capitán argentino en Barcelona, reaccionó en vivo al triplete ante Argelia y aseguró que el 10 puede llegar a los nueve goles en la fase de grupos.
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El mediocampista chileno, ex compañero de Messi en Barcelona, reaccionó en vivo durante una transmisión en la plataforma Kick y no ocultó su admiración por la actuación del capitán argentino.
“Es un extraterrestre. No falla. Es increíble”, lanzó Vidal, mientras observaba los goles del número 10 en el estreno mundialista de la Argentina.
Sin embargo, el futbolista trasandino también apuntó contra el funcionamiento del resto del equipo y dejó una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: “El único que juega en Argentina es Leo. Juega solo”.
Vidal, que desde hace un mes transmite en Kick y cuenta con alrededor de 30 mil seguidores en esa plataforma, siguió con atención la presentación del campeón del mundo y remarcó la diferencia que, según su mirada, marca Messi en cada ataque.
“Es el único que se mueve pensando en el arco. Y cómo le pega”, sostuvo el mediocampista, quien también destacó la capacidad del rosarino para resolver jugadas en los últimos metros.
El chileno fue incluso más allá y se animó a proyectar el rendimiento goleador de Messi en lo que resta de la fase de grupos, donde Argentina deberá enfrentar a Austria y Jordania.
“Los pasó a todos y le quedan Jordania y Austria. Va a hacer nueve goles en tres partidos, Leo”, sentenció Vidal, en una mezcla de elogio, sorpresa y confianza absoluta en el poder ofensivo del capitán argentino.