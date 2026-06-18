Ayyoub Bouaddi, el francés que eligió a Marruecos, brilló frente a Brasil y ya lo llaman los grandes de Europa

Jugó con los galos en las selecciones menores hasta Sub 21. En la mayor decidió representar al país de sus padres y es una de las grandes joyas del torneo.

En el empate entre Brasil y Marruecos por 1-1, un joven marroquí de 18 años con una cabellera frondosa llena de rulos sorprendió al mundo. Ayyoub Bouaddi se adueñó del mediocampo del partido y jugó con la calma de un jugador experimentado, aunque ese había sido su debut en una Copa del Mundo y contra la selección pentacampeona.

El sábado en el estadio Nueva York/Nueva Yersey Bouaddi completó 60 de sus 66 pases (91% de precisión en pases), ganó nueve duelos, recuperó seis pelotas, realizó cuatro entradas y tuvo 16 entregas correctas sobre 16 en el último tercio . Nació en Senlis, al norte de Francia, y a los cinco años empezó a jugar al fútbol en Creil. A los 13 años fichó por Lille, a pesar de tener ofertas de Paris Saint-Germain y Mónaco.

Dos años después de su llegada a Los Dogos, firmó su primer contrato profesional. Con tan solo 15 años, además de tener contrato, ganó un concurso de oratoria para centros de entrenamiento de fútbol franceses. El tema que defendió en aquella ocasión fue: “¿Es más importante el resultado que el método?” .

En el empate contra Brasil, Bouaddi registró 91% de precisión en pases, ganó nueve duelos, recuperó seis pelotas, realizó cuatro entradas y tuvo 16 entregas correctas sobre 16 en el último tercio.

Su debut profesional fue en la Conference League 2023 frente al KÍ Klaksvík y se convirtió en el debutante más joven, con 16 años y tres días, en competiciones europeas. Ya acumula 96 apariciones oficiales como el club. Dejó de ser una promesa para convertirse en una pieza clave del equipo.

El día de su cumpleaños número 17, el 2 de octubre de 2024, el Lille le ganó al Real Madrid por 1-0 en la Champions League. Bouaddi mostró serenidad en el centro del campo de juego aunque en frente tenía a figuras como Federico Valverde, Aurélien Tchouameni y Eduardo Camavinga. Esa noche completó 43 de 44 pases y todo el estadio le cantó el “feliz cumpleaños”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/losclive/status/1841598388040818788?s=20&partner=&hide_thread=false 17 ans, 90 minutes contre le Real Madrid



pic.twitter.com/1J85VMns6a — LOSC (@losclive) October 2, 2024

El mediocampista del Lille hizo las selecciones inferiores con Francia, desde la categoría Sub 16 hasta la Sub 21. Pero decidió representar al conjunto nacional del país de sus padres, Marruecos. Su primera convocatoria con la camiseta de Los Leones del Atlas fue el 26 de mayo pasado y debuto el 2 de junio en la victoria 4-0 ante Madagascar por un partido amistoso.

“Este chico Bouaddi me impresionó muchísimo. ¡Cómo juega el muchacho! Apenas 18 años y mucho fútbol. Estaba en todas partes del campo, moviéndose, creando jugadas, desarmando. Si continúa así, este chico llegará lejos”, aseguró Romario, el exdelantero brasileño sobre la actuación del marroquí ante la Canarinha.

bouaddi (2) "Estoy y siempre estaré orgulloso de mi doble cultura, camino y raíces", expresó el mediocampista en Instagram en un posteo festejando su convocatoria al Mundial con una foto alentando a Marruecos en Rusia 2018. @ayb.bouaddi

Es un volante diestro con mayor peso en la recuperación y en ordenar la circulación de la pelota que en números ofensivos. No hace jugadas de fantasía, pero si las piensa y las ejecuta de la mejor manera. Su mayor virtud es hacer jugar al equipo mediante la lectura del juego, los apoyos y la agresividad para recuperar el balón. Según su compatriota Neil El Aynaou, “juega como si nunca estuviera nervioso”.

"Lo presionamos mucho para que eligiera Marruecos. No me impresionó porque sabíamos qué clase de jugador era. Para ser su primer partido internacional de esta magnitud, lo que hizo fue impresionante, pero estábamos absolutamente seguros de que iba a tener un gran partido; no había ningún riesgo en alinearlo", comentó el técnico de Marreucos Mohamed Ouahbi.

A este Mundial, Bouaddi se trajo sus libros de aritmética para seguir estudiando

La joven figura de Marruecos terminó el bachillerato científico con mención sobresaliente y cursa una licenciatura a distancia en matemáticas. “Elegí los estudios porque es lo que me gusta hacer. Sabemos que una carrera no dura toda la vida. Las lesiones pueden llegar, nunca se sabe. Entonces, la escuela sigue siendo muy importante; también es una seguridad”, explicó Bouaddi con L’Équipe.

En medio de la Copa del Mundo su nombre ya resuena en clubes de las grandes ligas mundiales. Barcelona, Arsenal, Manchester City y Manchester United, Liverpool, Chelsea y hasta el Real Madrid empezaron a sondear la situación del mediocampista de 18 años. Su club lo tasó entre 70 y 80 millones de euros.