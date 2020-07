"A Marcelo le va a costar mucho decirle no a la Premier League"

"Hace mucho que no hablo con él, no me dijo ni una sola palabra. Me parece que la pregunta es al revés: ¿cómo hace para no renovar si sale campeón?", declaró Rafael Bielsa en diálogo con TyC Sports.

El hermano del exentrenador de las Selecciones de Argentina y Chile se mostró entusiasmado por el posible ascenso del Leeds a la Premier League, algo que podría darse el jueves, de combinarse algunos resultados en la Championship, como se conoce al torneo de ascenso en Inglaterra.

Esta es la segunda temporada de Marcelo Bielsa en el histórico club inglés, y la anterior lideró durante gran parte del torneo, pero sobre el final perdió posiciones y no pudo ascender en el Repechaje.

Sin embargo, ahora lidera el certamen con 84 puntos, tres más que West Bromwich Albion y a seis de Brentford, cuando restan tres jornadas para el cierre del certamen.

"El jueves (Patrick) Bamford convierte de cabeza. Va a tener su recompensa por los dos goles que se erró abajo del arco en los dos últimos partidos. Me parece que el destino lo va a premiar", vaticinó Rafael Bielsa, fanático de los equipos que ha dirigido su hermano como lo fueron Athletic Club, de España, Olympique de Marsella y Lille, ambos en Francia.

Sobre el futuro inmediato de su hermano, Rafael Bielsa explicó que "a él le gusta la identidad y toma muy en cuenta las instalaciones para poder desarrollar su proyecto".

"Yo no lo visité, pero leo que en la ciudad es un fenómeno de 'rock star'. Es querido, es un club que cumple y ese vestuario lo maneja. A la Premier siempre es mejor llegar con un equipo en el que conocés a todos los jugadores. Le va a costar trabajo decir que no", reconoció.

Bielsa también comentó que a su hermano Marcelo se lo aprecia mucho en Chile, donde él por su cargo en la política reside actualmente, y dijo que allí viven con mucha "expectativa" lo que suceda con el Leeds.

"Si hay algún sector chileno que no comulgue con su juego, no lo conozco. Por lo que leo y escucho, hay un cariño enorme por su trabajo y siguen al Leeds más que allá. En general, es más querido en Chile que en Argentina. Por lo menos, yo no escucho las mismas críticas y descalificaciones", sentenció.