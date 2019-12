Idas y vueltas en Boca: ¿hubo contactos entre Riquelme y Tevez?

"Les pido a los que quieren a mi hermano que no se confundan con informaciones falsas, nadie lo ha llamado todavía , lo que no quiere decir que no ocurra en un futuro cercano", escribió Diego Tevez en su cuenta de Twitter.

En el mismo sentido se expresó Adrián Ruocco, quien en declaraciones formuladas a NA, negó contacto alguno para renovar el vínculo que expira el 31 de diciembre.

De acuerdo a una publicación del diario Olé, Riquelme había mantenido una charla telefónica con Tevez durante la cual acordaron la continuidad del delantero en el elenco de La Ribera, en la que se había arreglado la continuidad hasta diciembre del año entrante.

Tevez, de 35 años, tiene un pasado glorioso con la entidad de La Ribera, es un líder dentro del vestuario y en caso de tener que reducir el monto que percibe de contrato, no tendría objeciones.

El delantero se encuentra de vacaciones junto a amigos y le dedica su tiempo libre a la pesca, al tiempo que en caso de no arreglar su vínculo cuando el equipo vuelva al trabajo, el 2 de enero, es probable que no se presente a las prácticas.

Hace unos días, Riquelme se mostró optimista por renovarle el vínculo al delantero con el desafío que "recupere la alegría" de jugar en Boca, un club al que "le dio mucho" según su opinión.

Luego, Tevez le respondió asegurando que su deseo era "seguir en Boca aunque sea de utilero" y definió a Riquelme como "el máximo ídolo del club".

Más allá que todavía no dio el paso para renovarle, Román remarcó que su intención era la de no privarle al ídolo retirarse con la camiseta del club, algo que el ex presidente Daniel Angelici no lo dejó hacer a él, según sus propios dichos.