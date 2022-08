Boca, con la defensa bajas: se confirmó el desgarro de Rojo

El capitán del equipo sintió una molestia en el precalentamiento y se perdió el encuentro de este domingo contra Patronato de Paraná.

Rojo iba a ser titular frente al equipo entrerriano, en el partido que terminó en una derrota por 3 a 0 para Boca, pero sufrió una contractura en el sóleo durante la entrada en calor y su lugar lo ocupó Facundo Roncaglia.

En consecuencia, el experimentado zaguero se perderá varios partidos, ya que tendrá para unos veinte días de recuperación, entre ellos el clásico frente a Racing y el duelo contra Agropecuario, por la Copa Argentina.

Después de la partida de Carlos Izquierdoz, Ibarra tiene grandes complicaciones para conformar la zaga, por lo que la baja de Rojo sería muy sensible: Gabriel Aranda y Jorge Figal se recuperan de sendas lesiones y los juveniles Lautaro Di Lollo y Nahuel Genez se encuentran afectados a la Selección argentina Sub-20 en el torneo de L´Alcudia.

Por otra parte, el multicampeón con la camiseta de Boca Fabián Vargas cargó contra el Consejo de Fútbol por su decisión de ratificar a Ibarra hasta fin de año.

"El mayor problema de Boca es que no tiene una idea de juego. Primero, no entendí la decisión de sacar a Sebastián (Battaglia) y poner a un interino. Él estaba encontrando un poco más de consistencia, la eliminación de la Copa (Libertadores) no era motivo para sacarlo, creo que apresuró la salida por las declaraciones posteriores", opinó el colombiano.

Y agregó: "Hoy no hay un rumbo claro en el equipo, la interna tampoco está ayudando mucho. La salida del capitán y líder de la defensa preocupa, creo que ya se empieza a sentir esa presión".

"Hugo venía haciendo muy buen trabajo en la Reserva, pero no sé si el momento era el más adecuado para estar con el equipo, cualquier derrota hace que la gente se inquiete y pida tener un técnico con mayores pergaminos", cerró el exmediocampista.