Russo no se achica: "El pasado no me condiciona"

"La gente de Boca te pide la Libertadores. Cuando llegué en 2007 me pedían lo mismo. Me dicen 'ganá la copa'. Obviamente cuando toque jugar con River también me pedirán que le ganemos. El pasado no me condiciona", indicó el DT en declaraciones al canal de noticias TN.

El entrenador boquense supo levantar la Copa Libertadores con el club "xeneize" en 2007, teniendo a Juan Román Riquelme como jugador y capitán.

Russo sabe que la premisa de Boca para el 2020 es el trofeo continental, el cual no gana desde hace 13 años, y en ese sentido indicó: "Hay una situación que tenemos que resolver que es la Copa Libertadores".

"El rival será el que nos toque. Puede ser River, un brasileño u otro equipo. Aunque la ganemos todos los años los hinchas te la van a seguir pidiendo", afirmó.

Luego se esperanzó con tener "un jugador como Riquelme en 2007, pero ese era un muy buen equipo, no era Román solo. Fue el mejor equipo que me tocó dirigir".

Acerca de cómo es la comunicación con Riquelme, quien ahora es el vicepresidente primero del club y encargado del fútbol, Russo aclaró que "es simple y hablamos de fútbol".

"Lo importante es la comunicación y lo que pensamos, y coincidimos en muchas cosas. Eso es bueno porque me permite trabajar con libertad y muy tranquilo. También estoy muy cómodo con (Jorge) Ameal", explicó.

En cuanto a cómo se maneja con Carlos Tevez, una de las figuras y emblemas del actual plantel, Russo bajó decibeles y explicó que entre ellos hubo "una charla de fútbol y nada más".

"Es un jugador del club, tiene contrato. Yo dejo que el tiempo haga que nos conozcamos. No sólo con él, con todos", señaló.

Y agregó: "Las relaciones se forman y van avanzando de acuerdo a cómo uno las lleva y diga las cosas en el momento justo y en la intimidad. Lo futbolístico lo voy a hablar con él, que es el primero que lo tiene que saber".

Russo, no obstante, evitó dejar en un segundo plano el torneo de la Superliga, y dijo que están segundos detrás de Argentinos Juniors y por ese motivo "entendemos lo que es Boca y buscaremos lo mejor".

"Si no jugás bien al fútbol es muy difícil. Es un juego en el que la pelota prevalece. Buscaremos jugar de la mejor manera, tomando los riesgos que tengamos que tomar, sabiendo lo que es Boca. Dependemos de nosotros mismos y de lo que hagamos", enfatizó.

Tevez, "Wanchope" y el primer refuerzo

Ramón Ábila, delantero de Boca Juniors, quien se recupera de un golpe en el tobillo derecho, podría jugar el domingo en el amistoso ante Paranaense de Brasil a desarrollarse en San Juan, mientras que el club de la Ribera espera que en las próximas 48 horas el mediocampista Guillermo "Pol" Fernández se incorpore al plantel.

"Wanchope" trabajó diferenciado y podría sumarse este martes al grupo, en la pretemporada que realiza en el predio de Boca en Ezeiza.

Es muy posible que el delantero pueda estar en el segundo amistoso de esta semana, el próximo domingo ante Athletico Paranaense en el estadio Bicenteneario de San Juan.

Ábila había salido del entrenamiento matutino el viernes pasado con un esguince de tobillo derecho, con dolor sobre el ligamento talofibular anterior, y hoy se movió aparte junto con el juvenil Agustín Almendra, quien padece una sobrecarga muscular en la rodilla derecha.

El cordobés es uno de los "9" con que cuenta el nuevo entrenador Russo, posición en la que Boca procura contar con un refuerzo más, según lo conversado entre el técnico, el presidente Jorge Ameal y Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y a cargo de todo el fútbol de la institución.

El jueves próximo, en el amistoso ante Universitario de Lima también en San Juan, como centrodelantero jugaría Franco Soldano, jugador por el que mostró interés Vélez Sarsfield.

La semana pasada hubo una charla de Russo con Carlos Tevez, en la cual le dijo que quería contar con él y que una de las posibilidades es que lo haga de centrodelantero.

Vale recordar que tanto con Guillermo Barros Schelotto como con Gustavo Alfaro como entrenadores, el "Apache" sostuvo que no se sentía cómodo en esa posición.

La idea de Russo es poner dos equipos distintos en San Juan para poder ver y probar a la mayoría del plantel en los dos partidos de preparación.

En cuanto a "Pol" Fernández, faltan pulir algunos detalles para que se convierta en el primer refuerzo de Boca en este semestre.

El volante, de 28 años, quien llegará a préstamo desde Cruz Azul, ya arregló su contrato con Boca y se estima que en las próximas 48 horas podría arribar a Buenos Aires.

En tanto, la dirigencia "Xeneize" negocia la venta del volante Agustín Almendra al Inter de Miami, que podría abonar por su pase una suma cercana a los 15 millones de dólares.

El vicepresidente primero Mario Pergolini podría reunirse en los próximo días con los dirigentes de la franquicia del fútbol norteamericano, que es propiedad del ex volante de la selección inglesa David Beckham.

Este martes se concretaría la salida del lateral derecho Marcelo Weigandt, a préstamo por un año a Rosario Central, ya que en ese puesto están Julio Buffarini, Leonardo Jara y Nahuel Molina.

El plantel boquense mañana hará nuevamente doble turno en el centro de entrenamientos de Ezeiza. El miércoles por la tarde, los jugadores viajará rumbo a San Juan para enfrentar el jueves desde las 22 a Universitario de Perú, encuentro en donde estrenarán la nueva camiseta con la marca Adidas.

Apenas terminado el encuentro, el plantel volverá a Buenos Aires y nuevamente viajará a San juan el sábado por la tarde para jugar el domingo contra Athletico Paranaense también desde las 22, nuevamente en el estadio Bicentenario.