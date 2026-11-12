Se renovó la integración del Consejo de la Magistratura con cinco nuevos miembros

La Corte Suprema tomó juramento a cinco nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura.

El Consejo de la Magistratura de la Nación incorporó a cinco nuevos integrantes, quienes prestaron juramento este jueves durante una ceremonia realizada en el Palacio de Justicia. Se trata de Juan Manuel Culotta, Alberto Biglieri, Claudia Ester Sarmiento, Amalia Itatí Demarchi Arballo y Fernando Pablo Levene.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El acto estuvo encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, quien tomó juramento a los nuevos consejeros junto al vicepresidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz, y el ministro Ricardo Lorenzetti. La ceremonia se llevó a cabo de acuerdo con los términos establecidos en las acordadas 33/2026 y 35/2006.

Juan Manuel Culotta fue electo en representación del estamento de los jueces, mientras que Alberto Biglieri, Claudia Ester Sarmiento, Amalia Itatí Demarchi Arballo y Fernando Pablo Levene fueron elegidos en representación del estamento de la abogacía.

Jura de integrantes del Consejo de la Magistratura. Participaron autoridades judiciales y funcionarios nacionales en el acto La ceremonia tuvo lugar en el salón Bermejo del Palacio de Justicia y contó con la presencia del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de los consejeros Diego Barroetaveña, Jimena de la Torre, Álvaro González, César Grau, María Alejandra Provítola, Mariano Recalde, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vázquez, Santiago Viola y Eduardo Vischi.

También participaron el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady; el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller; el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato; funcionarios de la Corte y otros representantes de la institución, además de invitados de los nuevos consejeros.