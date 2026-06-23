"Carlos mira a Messi y se ríe": Jorge Bilardo reveló cómo vive su hermano el Mundial 2026

Confesó que, a pesar de su estado de salud, el Doctor sigue todos los partidos de la Selección Argentina.

La Selección argentina atraviesa un gran momento luego de sus dos victorias consecutivas en la fase de grupos del Mundial 2026 ante Argelia y Austria, Lionel Messi fue la gran figura en ambas. Pero si se trata de Copas del Mundo y de México, es imposible no recordar a Carlos Salvador Bilardo . Su hermano, Jorge , describió cómo vive este certamen el extécnico campeón del mundo en 1986.

" Los ve los partidos. Se queda mirándolos, se sonríe y nada más. No habla mucho porque ya es difícil a esta altura. Lo mira y se ríe ", contó Jorge este martes en Súper Deportivo Radio. El Doctor tiene 88 años y desde 2017 su salud está delicada a raíz del síndrome de Hakim-Adams , una afección neurológica que afecta principalmente a adultos mayores.

Sin embargo, esa no es excusa para que Bilardo no siga los partidos de la Albiceleste desde Buenos Aires. “ El otro día, cuando hizo los tres goles, se reía. Seguramente, si se encuentran, se dan un abrazo y tomarían unos mates ”, describió su hermano, Jorge, sobre la actuación del capitán argentino.

El exentrenador conoce bien y construyó un vínculo con Lionel Messi durante su etapa como Director General de Selecciones Nacionales entre 2008 y 2014 , en los que acompañó de cerca al plantel dirigido por Diego Maradona en el Mundial de Sudáfrica 2010.

“ Lo mira y se ríe . Se debe recordar cuando lo tuvo tres o cuatro años, cuando estaba con Diego (Maradona). Si pudiera, Carlos le diría: ‘Sos un fenómeno ’”, agregó Jorge sobre la reacción de Carlos Salvador con el diez.

bilardo Carlos Bilardo fue diagnosticado en 2017 con el síndrome de Hakim-Adams, una afección neurológica. @ruggeri86oficial

Cómo es el estado de salud actual de Carlos Bilardo

"Está en una situación en la que vos le decís '¿cómo están los jugadores?' y te responde 'sí, están bien' y nada más. Todo así, muy corto o no responde. Está bravo ahora. Hace tres o cuatro años que está bravo", comentó Jorge sobre la salud de su hermano.

Por último, Jorge relató como el Doctor vivió el fallecimiento de dos protagonistas del fútbol argentino que fueron cercanas a él: Diego Maradona y Miguel Ángel Russo. "Lo de Diego se dio cuenta, porque hay muchas banderas, y preguntó: '¿Qué pasa que hay tantas banderas de Diego?'. Ahí le dijimos que falleció", explicó Jorge.

Carlos Bilardo fue quien hizo debutar a Russo en la Primera de Estudiantes de La Plata en 1975. "También le dijimos lo de Russo, cuando pasó, y medio que lagrimeó ahí un poquito, porque él lo quería mucho”, concluyó Jorge Bilardo sobre su hermano.