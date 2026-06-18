Chalecos de hielo, la innovación que utilizó la Selección argentina en el entrenamiento: cómo son + Agregar ámbito en









Conocé los detalles sobre la última adquisición tecnológica que utilizó la Selección Argentina por las altas temperaturas de Estados Unidos.

¿Qué son los innovadores chalecos de hielo que utilizó la Selección Argentina en el entrenamiento?

El exceso de calor y las altas temperaturas son un "adversario extra" en la preparación de muchas selecciones en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA.

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Por ello, Adidas diseñó unos chalecos con placas de hielo para que los jugadores de las selecciones que visten los utilicen en los entrenamientos. Hace unos días había ocurrido con España y este miércoles fue el turno de Argentina.

El objetivo es aliviar las altas temperaturas. Los chalecos buscan mejorar la recuperación física de sus futbolistas y reducir el impacto del calor durante la competencia.

Se trata de unos modernos dispositivos refrigerantes desarrollados para disminuir la temperatura corporal de los jugadores en momentos clave, especialmente durante los entrenamientos, las pausas de hidratación y los períodos de recuperación.

Los chalecos contienen un gel especial que se congela antes de ser utilizado y que, al colocarse sobre el cuerpo, libera frío de manera gradual sobre el torso, la espalda y el abdomen. Además del chaleco, el sistema incorpora una chaqueta aislante que permite conservar el efecto de enfriamiento durante más tiempo.

Embed [DEPORTES] En el primer entrenamiento tras la victoria frente a Argelia, el plantel de Argentina entrenó con los chalecos de hielo diseñados por Adidas: ya los había usado la Selección de España. https://t.co/ogA89h5W4w pic.twitter.com/k1GEJuk82j — ElCanciller.com (@elcancillercom) June 18, 2026 Según datos difundidos por los desarrolladores de la tecnología, esta combinación puede reducir la temperatura central del cuerpo hasta en medio grado centígrado y disminuir considerablemente la temperatura de la piel. Las altas temperaturas y la humedad previstas en varias ciudades estadounidenses representan un desafío adicional para las selecciones participantes, por lo que la recuperación física será un factor determinante. Por ejemplo, la Selección de Alemania viene entrenándose en Winston-Salem, en el estado de Massachusetts, y ya tuvo que lidiar con 41º.