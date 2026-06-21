Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección se entrenó en Kansas y ya está lista para enfrentar a Austria

La Albiceleste completó su última práctica en Kansas y viajará a Dallas, donde mañana enfrentará a Austria por el Mundial 2026.

Lionel Messi lidera a la Selección argentina antes del duelo ante Austria por el Mundial 2026.

La Selección argentina realizó su último entrenamiento en Kansas antes de viajar a Dallas , donde mañana disputará su segundo partido del Mundial 2026 ante Austria. El equipo de Lionel Scaloni cerró la preparación y ya piensa en un nuevo desafío dentro de la fase de grupos.

Luego de la práctica, la delegación de la Albiceleste emprenderá rumbo a Texas para instalarse en la sede del encuentro. El vuelo está previsto para las 16:30 de Argentina , momento en el que el plantel dejará la concentración en Kansas para comenzar el traslado hacia Dallas.

La actividad continuará por la noche con el habitual contacto previo al partido. A las 20:45 , Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa junto a un futbolista del plantel, aunque todavía no fue confirmado quién será el jugador que acompañará al entrenador.

El equipo de Lionel Scaloni se prepara para su segundo desafío en la Copa del Mundo.

Con el objetivo de mantener el buen rendimiento en el torneo, el cuerpo técnico trabaja en los últimos detalles antes del cruce frente al seleccionado europeo. Argentina buscará volver a sumar y avanzar con paso firme en la competencia.

Las variantes que analiza Scaloni para Austria

En cuanto al equipo titular, Scaloni analiza realizar algunos cambios respecto al último encuentro. Una de las modificaciones que aparece como posibilidad es el ingreso de Nahuel Molina en lugar de Gonzalo Montiel para ocupar el lateral derecho.

La principal duda está en la zona ofensiva, donde el entrenador todavía define quién será el acompañante en ataque. La pelea está entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez, dos alternativas que el cuerpo técnico considera para enfrentar a Austria.

Mientras tanto, Lionel Messi continúa como una de las referencias del equipo argentino, que busca consolidarse en el Mundial 2026 y afrontar el próximo partido con la mayor preparación posible.

Cuándo juegan Argentina vs Austria

Argentina vs Austria - Lunes 22 de junio - 14hs

La probable formación de Argentina frente a Austria

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul; Lionel Messi; Nicolás González/Thiago Almada, Julián Álvarez/Lautaro Martínez.

MESSI ARNAUTOVIC Lionel Messi y Marco Arnautovic, capitanes de Argentina y Austria. @seleccionargentina y @oefb1904

Dónde se juega Argentina vs Austria

El partido se jugará en el Dallas Stadium en EEUU. El recinto se encuentra en Arlington, dentro del corredor Dallas–Fort Worth, con una capacidad de 80.000 espectadores y la capacidad de expandirlo a 94.000. Fue inaugurado en 2009 y es la casa de los Dallas Cowboys que compiten en la NFL, aunque también es utilizado para otros deportes y eventos musicales.

Para esta Copa del Mundo se realizó una inversión de u$s350 millones en remodelaciones tecnológicas y de infraestructura necesarias para cumplir con los estándares de la FIFA. Además de los dos encuentros de Argentina, albergará otros siete partidos del Mundial, incluido un cruce de semifinales, convirtiéndose en una de las sedes con más enfrentamientos en esta edición.

Otra de las cuestiones por las que sorprende el Dallas Stadium es su pantalla led de 600 toneladas. De ancho mide tanto como siete pisos de un edificio o lo mismo que una mitad de una cancha de fútbol.