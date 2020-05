Dieron de alta a arquera de Excursionistas con coronavirus

"Stephanie Rea acaba de ser dada de alta y ya se encuentra de regreso a su hogar. Agradecemos a todas las personas que le hicieron llegar su apoyo y pronto estaremos informando cómo colaborar con ella para su vuelta a la normalidad", publicó la institución en su cuenta de la red social Twitter.

El pasado 24 de mayo y a través del mismo medio, Excursionistas anunció que Rea había dado positivo por el virus coronavirus y que se encontraba bajo tratamiento médico.

Tras conocerse la noticia, la jugadora de 23 años, que vive en el Barrio 31 de la ciudad de Buenos Aires, expresó: "Cuando me dijeron que era positivo me angustié, me puse triste. Si uno se pone nervioso, el virus se agarra peor de tu cuerpo. No hay que hacerse la cabeza".

Stephanie Rea acaba de ser dada de alta y ya se encuentra de regreso a su hogar. Agradecemos a todas las personas que le hicieron llegar su apoyo y pronto estaremos informando cómo colaborar con ella para su vuelta a la normalidad.

"Tengo una hija, lo único que quiero es que pase todo esto para que ella pueda ir a la plaza y disfrutar de todo. Tiene seis años y ahora está con su papá. A ella le dio negativo, gracias a Dios", añadió.

Ese mismo día, horas después, se informó del segundo caso registrado en el fútbol argentino: se trata de Camila Godoy, jugadora de la Reserva de River, quien fue testeada porque su papá dio positivo y está internado en buen estado.